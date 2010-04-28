Німеччина, Франція і Польща позитивно оцінили договір по ЧФ

Міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО заявляє, що міністри закордонних справ країн Веймарського трикутника (Німеччина, Франція, Польща) позитивно оцінили підписання угоди між Україною і Росією про продовження терміну перебування Чорноморського флоту РФ на українській території.

Як передає кореспондент УНІАН, про це К.ГРИЩЕНКО повідомив сьогодні на прес-конференції в Кабінеті міністрів.

«Керівники міністерств закордонних справ провідних європейських країни сприймають підписання угоди, як рішення, яке Україна приймає сама, воно не впливає на наші європейські перспективи. Це рішення, яке оцінюється міжнародним співтовариством як таке, що дозволяє стабілізувати ситуацію в двосторонніх відносинах і в економіці України. Саме такі надії вони поділяють з нами», - сказав К.ГРИЩЕНКО.

За його словами, Україна також одержала сигнали із США та інших країн про позитивну оцінку підписання угоди про базування Чорноморського флоту РФ.

«Факт укладення угоди сприймається як чинник, який знімає напруженість у відносинах між Україною і Росією. І в цьому полягає зацікавленість всіх основних наших партнерів», - додав він.

При цьому К.ГРИЩЕНКО відзначив, що головним пріоритетом зовнішньої політики української влади залишається курс на європейську інтеграцію.

«На цьому напрямі ми концентруватимемо наші зусилля», - підкреслив він.

К.ГРИЩЕНКО повідомив, що вчора вперше засідання міністрів закордонних справ Веймарського трикутника відбулося у форматі «3+1».

Як повідомляв УНІАН, 27 квітня Верховна Рада ратифікувала підписану президентами України і Росії 21 квітня угоду про продовження терміну базування Чорноморського флоту РФ в Криму щонайменше на 25 років в обмін на 30% знижку на російський газ.

Того ж дня угоду ратифікував російський парламент.

Українська опозиція вважає угоду антиконституційною і називає її підписання і ратифікацію "зрадою національних інтересів".