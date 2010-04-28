Тимошенко завтра проведе інтернет-конференцію

Лідер об`єднаної демократичної опозиції Юлія ТИМОШЕНКО у четвер, 29 квітня, в 14.00 проведе он лайн-конференцію.

Як повідомляється на офіційному сайті Ю.ТИМОШЕНКО, під час спілкування з інтернет-аудиторією лідер опозиції відповість на запитання відвідувачів свого сайту.

Уже зараз інтернет-користувачі поставили лідеру опозиції майже тисячу запитань, які стосуються поточної соціально-економічної та політичної ситуації в Україні.

Зокрема, відвідувачів сайту цікавлять питання, пов’язані з ратифікацією Верховною Радою угоди між Україною і Росією про подовження термінів перебування Чорноморського флоту РФ в Криму.

Ю.ТИМОШЕНКО також дасть відповіді на чисельні запитання, які стосуються проблематики згортання в Україні “демократії і загрози, яку несе влада Президента Віктора ЯНУКОВИЧА суверенітету держави”.

Відвідувачів офіційного сайту, крім того, хвилюють нагальні питання діяльності опозиційних сил і багато інших аспектів життя України.