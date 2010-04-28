Головне на 28 квітня

За результатами сьогоднішнього аукціону з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) до бюджету вдалося залучити (за попередньою інформацією) 2,786 млрд. грн.

Про це йдеться у повідомлені Національного банку України, текст якого має УНІАН.

На аукціоні були продані папери зі строком погашення: 20 жовтня 2010 року – на 246,412 млн. грн. під 11,5% річних; 30 березня 2011 року – на 1,081 млрд. грн.; 27 березня 2013 року – на 159,2 млн. грн.

Кошти у розмірі 1,299 млрд. грн., які отримані від продажу ОВДП із терміном погашення 27 березня 2013 року будуть спрямовані до Стабілізаційного фонду для фінансування заходів із підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

Як повідомлялося, Національний банк України (НБУ), своєю постановою №210, з 1 травня 2010 року встановлює біль жорсткі умови резервування для комерційних банків. Зокрема, 100% суми обов’язкового резервування мають бути зараховані на окремий рахунок регулятора. Окрім цього, документ дозволяє банкам зараховувати для покриття обов`язкових резервів придбані ними цільові ОВДП України, випущені з метою залучення коштів для фінансування підготовки до Євро-2012, у розмірі 100% їх номінальної вартості. (На сьогодні дозволяється зараховувати для покриття резервів 20% від суми наявних у портфелі банку вказаних паперів).

За інформацією Нацбанку, до Держбюджету за результатами розміщення на первинних аукціонах ОВДП у березні 2010 року надійшло 8 млрд. 609,7 млн. грн. (від початку року - 13 млрд. 641,79 млн. грн). Усього з початку року НБУ розмістив ОВДП (з урахуванням ОВДП, випущених для рекапіталізації) на загальну суму 20 млрд. 31,79 млн. грн.

Міністр фінансів опозиційного уряду Андрій СЕНЧЕНКО заявляє, що державний бюджет на 2010 рік передбачає скорочення на 10,5 % рівня мінімальної зарплати у порівнянні з її фактичним розміром.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Блоку Юлії Тимошенко.

"Це означає, що взагалі не зрозуміло, що буде з оплатою праці 4 млн. працівників бюджетної сфери, оскільки в законі про бюджет не визначено конкретний розмір посадового окладу тарифної ставки працівника першого тарифного розряду єдиної тарифної сітки – це те, від чого відштовхується потім вся система оплати праці", - сказав А.СЕНЧЕНКО.

За його словами, при розрахунках бюджету для першого тарифного розряду збережено та не проіндексовано рівень, визначений у жовтні 2008 року – 545 грн. "А це означає, що, по суті, працівники бюджетної сфери з 1 по 9 тарифний розряд - як прибиральниця, так і вчитель, лікар - будуть отримувати однакову зарплату. Це зрівнялівка, яка робить немотивованою якісну працю", – наголошує міністр фінансів опозиційного уряду.

Крім того, А.СЕНЧЕНКО повідомив, що в бюджеті закладені норми, які призведуть до заниження соціальних виплат. Зокрема, ст.53 передбачає зниження від 4 до 16% рівня прожиткового мінімуму. "Це означає, що в такій же пропорції - від 4 до 16% - відповідним чином будуть занижені пенсійні виплати, виплати зарплати та соціальної допомоги, які виплачуються з бюджету", – пояснив він.

Міністр фінансів опозиційного уряду додав, що в бюджеті-2010 не передбачено збільшення вдвічі суми допомоги при народжені дитини, як це обіцяв В.ЯНУКОВИЧ під час виборчої кампанії. Зокрема, А.СЕНЧЕНКО уточнив, що в бюджеті-2010 залишись цифри, закладені у січні 2008 року урядом Юлії ТИМОШЕНКО.

Крім цього, міністр фінансів опозиційного уряду звернув увагу на те, що уряд у ст. 45 бюджету залишив за собою право зменшувати рівень допомоги, визначеної законами України. "Якщо раніше у законі про бюджет не закладалися норми, які стосуються податкового законодавства і розміру соціальних виплат, то уряд АЗАРОВА-ЯНУКОВИЧА пішов далі - не лише включили ці норми до Закону, а й залишили це право за урядом. Тому бюджет є надзвичайно незбалансованим документом, тому що задекларовані об’єми соціальних виплат можуть у будь-який час бути змінені постановами уряду", - пояснив він.

А.СЕНЧЕНКО також додав, що під виглядом збільшення вдвічі розміру одноразових виплат ветеранам до 9 травня, по суті, зменшено розміри виплат ветеранам, запропоновані попереднім урядом.

Росія дозволить ввезення без мита 260 тис. тонн українських труб на рік.

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду РФ, про це прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН заявив на нараді в Сочі.

«Учора прем`єр-міністр України просив мене оперативно вирішити питання, пов`язане зі взаємним скасуванням обмежень у сфері торгівлі. В Україні ухвалене відповідне рішення щодо хімічних товарів. Ми сьогодні ж ухвалимо рішення, яке давно очікується виробниками труб в Україні. Як і просило уряд України, ухвалимо рішення щодо українських труб в обсязі 260 тисяч тонн, які будуть продаватися на російському ринку», - сказав В. ПУТІН.

У п`ятницю, 30 квітня, на засіданні міжурядової українсько-російської комісії з питань співпраці буде розглянуто низку питань щодо суттєвого розширення двосторонньої співпраці в торговельно-економічній сфері.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на засіданні Кабінету Міністрів повідомив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ.

Він відзначив, що днями одержав від прем`єр-міністра Росії Володимира ПУТІНА масштабні пропозиції про співпрацю в ядерно-енергетичній сфері. І доручив детально відпрацювати ці пропозиції всім профільним міністерствам з тим, аби сформувати позицію української сторони щодо цих пропозиціях до 30 квітня.

Крім того, М.АЗАРОВ повідомив, що вчора під час телефонної розмови з В.ПУТІНИМ прем`єр Росії озвучив ще ряд пропозицій про співпрацю.

“Глава уряду Росії Володимир ПУТІН висловив готовність йти ще далі – інвестувати в українську економіку і кредитувати українські й спільні проекти. Поле для роботи у нас величезне. Вся ця робота спрямована на прискорений розвиток України, створення нових робочих місць, поліпшення умов роботи і життя наших людей”, - сказав М.АЗАРОВ.

Він також повідомив, що 30 травня під час засідання міжурядової комісії обговорюватиметься питання, що стосуються будівництва нових і модернізації існуючих автомагістралей, зокрема, швидкісної автостради Москва-Харків-Сімферополь, Москва-Київ, транспортного коридору через Керченську протоку Крим-Кубань та інші.

Також буде розглянуто питання про кооперацію у сфері суднобудування, зокрема, буде обговорено питання про розміщення російських замовлень на українських суднобудівних-судноремонтних заводах.

Також, наголосив він, налагодити кооперацію необхідно і в сфері авіабудування.

“Комісія розгляне проект спільного виробництва й реалізації на ринках третіх країн літаків Ан-148, Ан-124, Ан-70, Ан-140”.

За словами М.АЗАРОВА, також під час роботи комісії буде обговорено питання про співпрацю у сфері високих технологій, енергозбереження й ін.

“Я прошу всі міністерства і відомства, які візьмуть участь у засіданні міжурядової комісії, остаточно звірити годинники з першим віце-прем`єр-міністром Андрієм КЛЮЄВИМ, аби домовленості під час засідання були предметними, перспективними і добре обгрунтованими”, - сказав М.АЗАРОВ.

На сьогоднішній день уряд не планує ніяких змін в системі пенсійного забезпечення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу заявив міністр праці і соціальної політики України Василь НАДРАГА, коментуючи інформацію про можливість підняття пенсійного віку і обмеження пенсій працюючим пенсіонерам.

«Хочу запевнити вас і наших громадян, що сьогодні ніяких змін в пенсійному забезпеченні не відбулося. Якщо ці зміни відбуватимуться, то вони відбуватимуться відповідно до чинного законодавства. Якщо це стосуватиметься змін в законодавство, то, безумовно, це йтиме на початку як законопроект у Верховну Раду, вона буде це відповідним чином відпрацьовувати і ухвалювати рішення. Сьогодні міністерством праці не напрацьовано ніяких пропозицій у Верховну Раду в частині змін пенсійного забезпечення», - сказав В.НАДРАГА.

Він підкреслив, що на сьогоднішній день обговорюється питання реформування системи, проте конкретних результатів поки немає.

Кабінет міністрів України сьогодні на засіданні скасував постанову попереднього уряду про відчуження відкритим акціонерним товариством «Комерційний банк «Надра» зобов’язань за вкладами фізичних осіб та активів публічному акціонерному товариству «Родовід Банк».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник голови Національного банку України Анатолій ШАПОВАЛОВ сьогодні журналістам в Кабінеті міністрів.

«Внесена пропозиція щодо участі інвестора та держави (в уставному капіталі банку «Надра» - УНІАН). Як буде - це рішення уряд на експертній раді, потім на засіданні буде приймати», - сказав А.ШАПОВАЛОВ.

Представник Нацбанку уточнив, що контрольний пакет акцій банку «Надра» (50% + 1 акція) залишиться в державній власності.

За його словами, вже є інвестор, зацікавлений у входженні до статутного капіталу банку. «Є інвестор. Це іноземна компанія, нерезидент, яка зареєстрована в Австрії, у Відні. Це промислова група», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України 23 грудня 2009 року ухвалив рішення про переведення вкладів фізичних осіб і частини активів з банку «Надра» у державний «Родовід Банк».

10 лютого ц.р. Нацбанк продовжив дію тимчасової адміністрації в банку «Надра» на один рік - до 9 лютого 2011 року.

Акціонери найбільшої енергозабезпечувальної компанії України ВАТ "Дніпрообленерго" на загальних зборах 28 квітня обрали генеральним директором компанії Олександра ФОМЕНКА замість Андрія МАРТИНЮКА.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі НАК "Енергетична компанія України", яка володіє 75% акцій компанії.

До призначення на вказану посаду О. ФОМЕНКО з 2005 року очолював енергозабезпечуючу компанію "ПЕС-Енерговугілля" (Донецьк), яка входить в структуру приватного енергетичного холдингу ДТЕК.

З початку кадрових ротацій, що проводяться новим урядом в державному електроенергетичному секторі, О. ФОМЕНКО став уже третім менеджер ДТЕК, який очолив державну енергокомпанію.

Нагадаємо, 17 квітня Кабінет міністрів України призначив директором ДП "Енергоринок", підприємства, що є адміністратором грошових потоків на Гуртовому ринку електроенергії, екс-директора з економіки та фінансів енергогенеруючої компанії ВАТ "Дніпроенерго" (Запоріжжя) Сергія БЄДІНА.

На початку квітня держпідприємство "Укрінтеренерго", що є державним оператором експортних постачань електроенергії, очолив екс-директор доірньої ДТЕК компанії ТОВ "Пауер Трейд" Максим КУЧЕР. Екс-гендиректора "Дніпрообленерго" А. МАРТИНЮКА, який працював у компанії з травня 2008 року, повернуть в апарат НАК "Енергетична компанія України".

Україна і Росія ведуть переговори про спільні проекти в авіабудуванні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ сьогодні в Києві під час церемонії першого зльоту нового літака Ан-158.

«Сьогодні ми у стадії переговорів. Переговори – це процес, який повинен завершитися консенсусом», – сказав він.

При цьому В.ЯНУКОВИЧ додав, що «є інтерес двох країн, і дуже важливо, що російська сторона зацікавлена в спільній роботі з українською, а українська – з російською».

За словами Президента, можливі форми співпраці в авіабудуванні базуватимуться на такому принципі: якщо спільні проекти з будівництва літаків здійснюватимуться в Україні, то 60% усіх комплектуючих і робіт виконуватиме українська сторона, а 40% – російська; а якщо літаки складатимуться в Росії, то збережеться такий самий паритет: 60% – Росія, 40% – Україна.

У свою чергу, генеральний конструктор ДП «Антонов» Дмитро КІВА повідомив, що «зараз працюють над формою спільної роботи». При цьому він відзначив, що підписаних документів ще немає.

За словами Д.КІВИ, форма спільної роботи дасть змогу українському авіапрому працювати як самостійно, так і в кооперації з російським авіапромом.

Польська національна нафтогазова компанія PGNIG не планує повертатися до практики закупівель газу у швейцарського трейдера RosUkrEnergo, який поставляв близько 25% газового імпорту в Польщу в період з 2007 до 2009 року.

Про це кореспондентові УНІАН у Польщі повідомила прес-секретар компанії PGNIG Йоанна ЗАКШЕВСЬКА. Вона наголосила, що представники RosUkrEnergo, які прагнуть через суд в Стокгольмі повернути їм 11 млрд. кубометрів газу, нібито незаконно відібраного у них українським урядом на початку минулого року, не виходили на контакт з PGNIG щодо можливого відновлення постачань газу у разі сприятливого для них рішення суду.

При цьому прес-секретар сказала, що навіть якщо б таке звернення надійшло, польська компанія не підписувала б контракт через невиконання RosUkrEnergo попередньої умови, що діяла до 2010 року.

"Виходячи з останнього досвіду, PGNiG не купував би газ у посередників через занадто високий ризик реалізації подібних трансакцій", - каже Й.ЗАКШЕВСЬКА.

(УНІАН)