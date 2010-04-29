Курс НБУ на 29.04.10

Офіційний курс НБУ на 29.04.10100 USD - 792.5900 (28 квітня - 792.6100)100 EUR - 1049.7855 (28 квітня - 1053.3521)10 RUR - 2.6977 (28 квітня - 2.7272)Облікові курси банківських металів на 29.04.10 за 10 тройських унцій (грн.)959 XAU 10 Золото-92277.29 (28 квітня-91467.19)961 XAG 10 Срібло-1423.49 (28 квітня-1454.44)962XPT10Платина-135929.19(28 квітня-138786.01)964 XPD 10 Паладій-42403.57 (28 квітня-45178.77)

Офіційний курс НБУ на 29.04.10 100 USD - 792.5900 (28 квітня - 792.6100) 100 EUR - 1049.7855 (28 квітня - 1053.3521) 10 RUR - 2.6977 (28 квітня - 2.7272) Облікові курси банківських металів на 29.04.10 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото-92277.29 (28 квітня-91467.19) 961 XAG 10 Срібло-1423.49 (28 квітня-1454.44) 962XPT10Платина-135929.19(28 квітня-138786.01) 964 XPD 10 Паладій-42403.57 (28 квітня-45178.77)

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