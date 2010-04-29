Рішення нової влади правильні

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ запевняє, що незабаром український народ переконається в правильності рішень нової влади і вибраного курсу розвитку держави.

Про це йдеться у зверненні глави держави до українського народу з приводу підписання Закону “Про ратифікацію Угоди між Україною і Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України”, текст якого розміщений на сайті Президента.

В.ЯНУКОВИЧ відзначив, що звертається до українців “в особливий момент – в час, коли для початку глибинних реформ ми як народ повинні відчувати особливу відповідальність за долю держави”.

“Я знаю, що мої виборці підтримують кроки, зроблені мною протягом перших 50 днів перебування на посаді Президента. Виконуючи свої обіцянки, я зробив все, щоб влада стала монолітною”, - відзначив він.

Серед досягнень нової влади Президент назвав те, що вперше за багато років припинилося протистояння між главою держави і прем`єр-міністром, в парламенті сформована міцна коаліція, прийнятий бюджет, завершився хаос, країна одержала довгоочікувану стабільність, в зовнішній політиці підтверджений курс на європейську інтеграцію.

“Переговори, проведені в Брюсселі, засвідчили, що Європейський Союз позитивно сприйняв нашу рішучість створити з ним зону вільної торгівлі і забезпечити громадянам України безвізовий режим. Об`єднана Європа сприймає нашу внутрішню політику як курс на боротьбу з бідністю, корупцією, високі стандарти у всіх сферах життя українського суспільства”, - заявив В.ЯНУКОВИЧ.

Що стосується відносин з Росією, то глава держави пояснив, що “після Брюсселя відправився до Москви, щоб вирішити головну проблему, залишену попередниками, – нормалізувати відносини з Російською Федерацією і змінити кабальні газові контракти, які привели державу на межу соціально-економічного колапсу”.

“Після п`яти років створення з Росії образу ворога відновити довіру російського керівництва до України було непросто. Але мені вдалося зробити це, і сьогодні я готовий доповісти своїм виборцям – відтепер діалог з нашим великим сусідом будуватиметься на принципах рівності, добросусідства і здорового прагматизму, а не конфронтації і антиросійської риторики”, - підкреслив В.ЯНУКОВИЧ. Він висловив упевненість, що це не було завойовано дуже високою ціною. “Ні, тому що домовленості, досягнуті з Москвою, є взаємовигідними”, - заявив Президент.

Він пояснив, що документи, підписані в Харкові, забезпечать українській стороні істотне зниження ціни на газ, що означає підвищення соціальної захищеності кожного українця, початок виведення економіки з глибокої кризи, гарантії посилення енергетичної безпеки всього Європейського континенту.