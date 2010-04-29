Уманський: переговори з МВФ будуть складними

Колишній виконуючий обов`язки міністра фінансів України Ігор УМАНСЬКИЙ вважає, що ухвалення парламентом популістського державного бюджету на 2010 рік і укладення “харківських угод” з Росією можуть істотно ускладнити переговори влади з Міжнародним валютним фондом.

Про це йдеться в переданому УНІАН коментарі І.УМАНСЬКОГО.

“Після ухвалення закону України про Державний бюджет на 2010 рік і ратифікації угод щодо перебування Чорноморського флоту в Севастополі в контексті газових угод хід переговорів з МВФ може істотно ускладнитися”, - допустив він.

“Ми завжди вважали, що співпраця з МВФ в рамках програми “стенд-бай” є одним з ключових інструментів подолання наслідків глобальної фінансової і економічної кризи. Опозиція та інші гілки влади з різних причин, але виступали проти такої співпраці і робили все можливе, щоб зруйнувати програму”, - сказав І.УМАНСЬКИЙ.

За його словами, саме ухвалення популістського закону про соціальні стандарти, який збільшував дефіцит бюджету додатково на 17%, і його підписання колишнім Президентом привело до припинення співпраці уряду з МВФ.

І.УМАНСЬКИЙ нагадав, що Фонд вимагав від України виконання трьох основних речей: по-перше, незастосування закону про соціальні стандарти; по-друге, поступового підвищення (на 25% щокварталу) тарифів (цін) на газ для населення і підприємств теплокомуненерго і доведення їх до ринкових і, по-третє, схвалення парламентом жорсткого прагматичного бюджету з дефіцитом не більше 4% ВВП.

“Підходи і вимоги Фонду завжди базувалися на принципах надання фінансування лише за умови проведення відповідних реформ, усунення системних диспропорцій і прагматичної фіскальної позиції”, - нагадав І.УМАНСЬКИЙ.

За його словами, зміну позиції діючої влади щодо необхідності співпраці з МВФ не можна не вітати. Колишній в.о. міністра фінансів України також висловив переконання, що це підтверджує правильність дій попереднього уряду в цьому напрямі.

Тим часом, на його думку, відмова, по суті, від реформ в газовому секторі, продовження роздування бюджетних витрат не може не ускладнити позицію України в переговорному процесі. Ухвалення держбюджету відбулося взагалі без обговорення і навіть без презентації. Позиція МВФ щодо цього документа не відома, що говорить лише про відсутність узгодження положень держбюджету з Фондом, відзначив І.УМАНСЬКИЙ.

При цьому, за його словами, необхідно розуміти, що базові вимоги щодо збалансованості держбюджету, публічних фінансів, а також проведення реформи ціноутворення на енергоносії залишаються не виконаними.