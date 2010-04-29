Головне на 29 квітня

Україна і Міжнародний валютний фонд узгодили основну текстову частину угоди про співпрацю, згідно з якою нова програма передбачає виділення кредиту обсягом 19 млрд. дол. на 2,5 роки.

Як повідомили УНІАН у прес-службі віце-прем`єр-міністра України Сергія ТІГІПКА, про це повідомив віце-прем`єр за підсумками переговорів української делегації з керівництвом МВФ у Вашингтоні.

Він відзначив, що переговори пройшли конструктивно.

«Попередню програму співпраці з Фондом сьогодні недоцільно продовжувати, оскільки вона була спрямована на подолання кризи, а нам потрібно обговорювати середньострокову перспективу. Йдеться про програму економічного зростання. І на це потрібно спрямувати всі свої зусилля», - відзначив віце-прем`єр.

Для успішної співпраці з МВФ, сказав С.ТІГІПКО, надзвичайно важливими є реальні кроки з реформування економіки. «Потрібно говорити про новий податковий кодекс, який спростить оподаткування для бізнесу, потрібно говорити про зниження податків, дерегулювання, приватизацію об`єктів, якими держава керує неефективно. Серйозний блок реформ ми зараз намагаємося закласти. Якщо це вдасться, то це справді додасть оптимізму при розгляді питання щодо України Радою директорів МВФ», - заявив С.ТІГІПКО.

Він повідомив, що наступний раунд переговорів щодо продовження співпраці України і МВФ відбудеться в Києві у першій половині травня. «Вже 11 травня до України приїдуть експерти Фонду з юридичних питань, а 17 травня - Місія Європейського департаменту МВФ», - сказав С.ТІГІПКО.

За його словами, основними питаннями порядку денного травневих зустрічей української делегації з представниками МВФ буде обговорення реалістичності прибуткової частини Державного бюджету, збалансування фінансів НАК «Нафтогаз України» і проведення структурних реформ у країні.

Якщо нову програму співпраці з МВФ буде підписано, то Україна може очікувати на перший транш вже у червні, відзначив С.ТІГІПКО.

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон України “Про державний бюджет України на 2010 рік” і Закон України “Про ратифікацію Угоди між Україною і Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту на території України”.

Про це УНІАН повідомила заступник розділу Адміністрації Президента України Ганна ГЕРМАН.

“Президент щойно, перед відльотом з робочим візитом до Білорусі, підписав ці закони”, - повідомила вона.

Ціна російського газу для України у другому кварталі із врахуванням знижки становитиме 236 дол. за тисячу кубометрів.

Про це журналістам сьогодні в Астрахані повідомив заступник глави "Газпрому" Валерій ГОЛУБЄВ, передає РІА «Новости».

"Двісті тридцять шість доларів із знижкою, без знижки було б 336 доларів. Це хороша знижка", - сказав В.ГОЛУБЄВ.

Він також не підтвердив можливість відновлення посередника для постачань газу до України.

"Ні, такого немає", - сказав В.ГОЛУБЄВ, відповідаючи на запитання про можливість введення посередника.

Він підкреслив, що між "Нафтогазом" і "Газпромом" є контракти, у яких посередника не передбачено. "Контракти у нас є, і вони дуже хороші", - сказав В.ГОЛУБЄВ.

Білорусь і Україна підготували проект міжурядової угоди, яка регулює транзит нафти з Венесуели територією України до білоруського нафтопереробного заводу ВАТ "Мозирський НПЗ", повідомляє Економічна правда.

Про це заявив заступник міністра економіки Білорусі Анатолій Філонов.

"Підготовлено міжурядову угоду з Україною щодо транзиту венесуельської нафти", - сказав він.

Філонов відзначив, що наразі сторони завершують доопрацювання декількох логістичних схем доставки до Мозирського НПЗ венесуельської нафти з Одеського морського торгового порту, куди сировина прибуває морським шляхом.

Заступник міністра також повідомив, що перша партія нафти з Венесуели в обсязі 80 тис. тонн, яка нині перевантажується в Одеському МТП, буде перероблена з позитивною рентабельністю.

"Умови логістики дозволяють забезпечити позитивну рентабельність переробки цієї нафти, економіка складається", - сказав він, додавши при цьому, що "є додаткові можливості поліпшити діючу схему".

Національна комісія регулювання електроенергетики анулювала ліцензію дочірнього підприємства НАК "Нафтогаз України" - "Нафтогазмережі" на постачання газу за нерегульованим тарифом.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення комісія прийняла на засіданні у четвер.

Ліцензія анулювана з 1 травня за зверненням самої компанії через її реорганізацію.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство палива та енергетики України вирішило реорганізувати дочірнє підприємство "Нафтогазмережі" НАК "Нафтогаз України" шляхом приєднання його до компанії "Газ України".

Єврокомісія передала Україні перелік з 18 реформ, виконання яких дасть можливість залучити додаткову фінансову допомогу Україні від Європейського Союзу.

Про це повідомляє сьогодні Інтернет-видання "EUobserver".

Документ на 6 аркушах містить конкретні заходи і можливу допомогу ЄС у відповідь на їх здійснення. Перелік містить політичні реформи, забезпечення макрофінансової стабільності, бізнес-клімату, реформи енергетичного сектора, цивільної авіації та захисту довкілля.

За даними видання, причиною створення переліку реформ стало бажання забезпечити, щоб "дружній до Москви" Президент Віктор ЯНУКОВИЧ, який нещодавно підписав суперечливу угоду з Росією про скорочення ціни на газ в обмін на продовження на 25 років терміну перебування в Криму Чорноморського флоту Росії, не лише декларував намір наближатися до ЄС, але і займався імплементацією програми інтеграційних реформ.

За словами комісара ЄС з питань розширення і Європейської політики сусідства Стефана ФЮЛЕ, перелік реформ не стане заміною Угоди про асоціацію, проте допоможе Україні укласти її.

"EUobserver" також повідомляє, що заступник міністра закордонних справ України Костянтин ЄЛІСЄЄВ в інтерв`ю виданню поскаржився на те, що ЄС "не знає, що робити з Україною". При цьому, за словами К. ЄЛІСЄЄВА, "дуже прагматичне" нове керівництво в Києві може розвивати тісніші економічні зв`язки з Росією, якщо ЄС не запропонує "реальних внесків".

Видання зазначає, що до переліку реформ Єврокомісії включено конкретні пропозиції. Зокрема, намір надати Україні макрофінансову допомогу в сумі 610 млн. євро після відновлення співпраці України з МВФ, 10 млн. євро - для реформування судової системи України з метою забезпечення незалежності суддів, а модернізація газотранспортної системи може залучити значні інвестиції з Європи в розмірі до 2,5 млрд. євро.

За словами С. ФЮЛЕ, перелік повинен стати інструментом "політичного напряму" для нового українського уряду.

Окрім того, єврокомісар сказав, що заяви нового українського уряду про європейські реформи лунають обнадійливо, проте, його особистий оптимізм залежатиме від дій, а не від слів.

Найбільше порушень у діяльності Київської міської державної адміністрації зафіксовано у сфері приватизації нерухомого майна.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив журналістам віце-прем’єр-міністр Володимир СІВКОВИЧ.

«Після того, як практично усі правоохоронні структури отримали команду на перевірку зловживань у бюджетній сфері, зловживань у роботі управлінь та департаментів КМДА – там, де найбільше було причин, там воно загорілося», - сказав В.СІВКОВИЧ.

«Справи, які повинні бути і в БТІ, і у Фонді державного майна, і в КМДА, вони зникли», - зазначив В.СІВКОВИЧ і додав, що кількість таких справ дуже велика.

Він також наголосив на необхідності піднімати усі документи, пов’язані з приватизацією, «і заново розбирати всі ці справи». «І зрозуміло, що через судові рішення - а буде дуже багато судових рішень на виході по всіх цих справах як з боку влади, так і з боку тих, хто придбав цю власність», - зазначив віце-прем’єр.

За словами В.СІВКОВИЧА, більшість людей, які приватизували нерухоме майно, розуміли, що це було зроблено з порушенням законодавства.

(УНІАН)