Анонс на 30 квітня

У Сочі (Росія) прем`єр-міністри України і Росії Микола Азаров та Володимир Путін проведуть чергове засідання міжурядового комітету з торгово-економічного, науково-технічного співробітництва міждержавної українсько-російської комісії.

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Прес-конференція з нагоди відкриття літнього туристично-курортного сезону в Україні та проведення 14-16 травня виставки-фестивалю "Ековідпочинок-2010" - українське село запрошує. Європейське село в Україні ". Учасники: Михайло Кулиняк, міністр культури і туризму України; Анатолій Пахля, голова Державної служби туризму та курортів; Ольга Соколова, начальник управління фінансово-економічної та інвестиційної діяльності Держтуризмкурортів; голова спілки сприяння розвитку сільського зеленого туризму в Україні Володимир Васильєв, Олександр Геращенко, ген.директор Української виставкової компанії "Автоекспо".

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Господарський суд Києва розглядатиме заяву компанії Gentwin Systems LLC (США) про її включення до реєстру кредиторів ТОВ «ВВД».

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