КМДА до 1 червня має розібратися зі своїми кадрами

До 1 червня цього року штатний розпис Київської міської держадміністрації має бути приведений у відповідність до рекомендацій Кабінету міністрів, усі кадрові помилки мають бути усунуті.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив журналістам віце-прем’єр-міністр України Віктор ТИХОНОВ після засідання міжвідомчої групи з питань Києва, яке відбулося у КМДА.

За його словами, на сьогоднішньому засіданні обговорювалося лише одне питання – щодо структури управління столицею і помилок у призначенні кадрів.

В.ТИХОНОВ зазначив, що на сьогодні держслужбою чітко проаналізовано порушення у призначеннях керівників служб КМДА. Зокрема, виявлено, що окремі посадові особи не мали відповідної освіти чи досвіду роботи.

Віце-прем’єр-міністр повідомив, що в ході роботи міжвідомчої групи були створені спеціальні комісії, до яких увійшли як представники КМДА, так і профільних міністерств і відомств. Ці комісії мають розглянути штатний розпис столичної міськдержадміністрації і привести його у відповідність до рекомендацій Кабміну, а також розглянути усі порушення в кадровій політиці. «Їм дано термін місяць – до 1 червня цього року», - сказав В.ТИХОНОВ.

Водночас, він не назвав на прохання журналістів конкретних прізвищ і точну кількість осіб, призначення і перебування на посаді яких перевірятиме комісія.

«Ми не створюємо ні чорних, ні білих списків. Є вказане чітке порушення, і з цими людьми ми будемо чинити за законом. Закон – це комісія, яка розгляне їх відповідність і правильність призначення… Це декілька десятків осіб», - сказав віце-прем’єр.

Також, за його словами, сьогодні були озвучені основні претензії до київської влади: вони стосуються порушень фінансової дисципліни, питань, пов’язаних із землею, з наданням ритуальних послуг, благоустроєм, зокрема, розміщенням мафів, знищенням лісових господарств.

«Сьогодні було доручено правоохоронним органам в усі ці питання втрутитися. Вони вже працюють… Я думаю, якщо хтось заслуговує на покарання, про це скажуть правоохоронці і суди», - сказав В.ТИХОНОВ.