Курс НБУ на 30.04.10

Офіційний курс НБУ на 30.04.10100 USD - 792.5900 (29 квітня - 792.5900)100 EUR - 1050.6573 (29 квітня - 1049.7855)10 RUR - 2.7061 (29 квітня - 2.6977)Облікові курси банківських металів на 30.04.10 за 10 тройських унцій (грн.)959 XAU 10 Золото-92733.03 (29 квітня-92277.29)961 XAG 10 Срібло-1438.55 (29 квітня-1423.49)962XPT10Платина-136404.74(29 квітня-135929.19)964 XPD 10 Паладій-43275.41 (29 квітня-42403.57)

Офіційний курс НБУ на 30.04.10 100 USD - 792.5900 (29 квітня - 792.5900) 100 EUR - 1050.6573 (29 квітня - 1049.7855) 10 RUR - 2.7061 (29 квітня - 2.6977) Облікові курси банківських металів на 30.04.10 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото-92733.03 (29 квітня-92277.29) 961 XAG 10 Срібло-1438.55 (29 квітня-1423.49) 962XPT10Платина-136404.74(29 квітня-135929.19) 964 XPD 10 Паладій-43275.41 (29 квітня-42403.57)

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter