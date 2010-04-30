Азаров відбув у Російську Федерацію

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ відбув з робочим візитом у Сочі (РФ).

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні М.АЗАРОВ спільно з прем`єр-міністром РФ Володимиром ПУТІНИМ проведуть 6-е засідання комітету з питань економічного співробітництва українсько-російської міждержавної комісії.

За підсумками планується підписати протокол засідання, а також меморандуми про співпрацю між ДП «Енергоринок» і ДПЗД «Укрінтеренерго» і ВАТ «ІНТЕР РАТ ЄЕС», про співпрацю між ВАТ «Укргідроенерго» і ВАТ «Росгидроенерго».

За підсумками засідання прем`єри двох країн планують зробити заяву для преси.

У поїздці М.АЗАРОВА супроводжують міністр палива та енергетики Юрій БОЙКО, міністр транспорту і зв`язку Костянтин ЄФИМЕНКО, міністр промполітики Дмитро КОЛЕСНІКОВ, міністр аграрної політики Микола ПРИСЯЖНЮК, міністр економіки Василь ЦУШКО, міністр освіти і науки Дмитро ТАБАЧНИК, заступник глави Адміністрації Президента Андрій ГОНЧАРУК.

Також у складі делегації – представники компанії НАК «Нафтогаз України».

До складу російської делегації входять, зокрема, віце-прем`єр РФ Ігор СЄЧИН, представники міністерств і відомств, а також голова правління ВАТ «Газпром» Олексій МІЛЛЕР, гендиректор держкорпорації з атомної енергії «Росатом» Сергій КИРІЄНКО.

Сьогодні ввечері М.АЗАРОВ планує повернутися до Києва.