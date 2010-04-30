У Сочі розпочалося засідання українсько-російського комітету

У Сочі розпочалося засідання міжурядового комітету з питань економічного співробітництва Українсько-російської міждержавної комісії.

Як передає кореспондент УНІАН, засідання проводять прем`єр-міністри України і Росії Микола АЗАРОВ і Володимир ПУТІН.

Для проведення засідання комітету українська сторона підготувала ряд пропозицій.

Зокрема, внаслідок розширення торговельно-економічної співпраці пропонується поставити завдання досягти до кінця цього року докризових обсягів двосторонньої торгівлі – 39-40 млрд. дол. і визначити перелік інфраструктурних проектів для спільної реалізації.

У сфері ПЕК українська сторона пропонує підготувати до 1 жовтня нові міжурядові угоди про співпрацю в газовій сфері і про поставки і транзит нафти. А також відновити консультації щодо перспектив створення газотранспортного консорціуму і активізувати роботу з делімітації морських кордонів і шельфу.

В області атомної енергетики пропонується укласти до 1 червня довгостроковий контракт на поставку ядерного палива, створити в Україні завод з виробництва ядерного палива і узгодити питання виділення держкредиту Росії на добудову двох енергоблоків на Хмельницькій АЕС.

В галузі авіабудування українська сторона пропонує завершити підготовку для підписання міжурядової угоди про серійне виробництво Ан-124 і активізувати роботу з організації випробувань і серійного виробництва Ан-70.

В галузі транспорту пропонується реалізувати проекти будівництва ширококолійної залізниці Кошице-Братислава-Відень, врегулювати майнові питання на ділянці залізниці Россош-Чорткове-Міллерове, де російська залізниця кілька разів проходить територією України, забезпечити безпеку судноплавства в Азовському морі і Керченській протоці, а також роботу залізнично-поромної переправи між портами Криму і Кавказу, і відпрацювати питання будівництву моста через Керченську протоку, кільцевої автомагістралі уздовж Чорного моря.

Також планується розглянути питання будівництва магістралі Москва-Київ, Москва-Сімферополь.

У галузі АПК українська сторона пропонує відновити інспекцію українських м`ясомолочних підприємств для доступу продукції на російський ринок, підготувати угоду про співпрацю в сфері карантину рослин, активізувати залучення інвестицій в інфраструктуру зернового ринку.

У науково-технічної співпраці Україна пропонує РФ продовжити реалізацію програми нанотехнологій і визначити інші пріоритетні напрями співпраці.