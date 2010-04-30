Азаров: рішення урядів України і РФ взаємовигідні

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ сподівається, що взаємовигідні спільні рішення, які будуть прийняті урядами України і Росії, допоможуть Україні успішно виходити з кризи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в Сочі на початку роботи міжурядового комітету з питань економічного співробітництва українсько-російської міждержавної комісії.

«Хочу подякувати керівництву Росії за розуміння тих проблем, які є зараз в економічному житті України. Взаємовигідні рішення сприятимуть виходу України з кризи», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він підкреслив збільшення товарообороту між Україною і Росією, досягнутого в першому кварталі цього року.

М.АЗАРОВ високо оцінив підготовчу роботу підкомітетів, проведену перед засіданням комітету з економічного співробітництва в понад 10 напрямках, зокрема, в нафтогазовій сфері, атомному машинобудуванні, оборонній галузі, сфері освіти і науки.

«Рішення підготовлені, вони в матеріалах, розданих членам комітету, є, тому ми могли б уже приступити до роботи», - сказав М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, у Сочі розпочалося засідання міжурядового комітету з питань економічного співробітництва українсько-російської міждержавної комісії. Засідання проводять прем`єр-міністри України і Росії Микола АЗАРОВ і Володимир ПУТІН.

Для проведення засідання комітету українська сторона підготувала ряд пропозицій.

Зокрема, в результаті розширення торговельно-економічної співпраці пропонується поставити завдання досягти до кінця цього року докризових обсягів двосторонньої торгівлі – 39-40 млрд. дол. і визначити перелік інфраструктурних проектів для спільної реалізації.

У сфері ПЕК українська сторона пропонує підготувати до 1 жовтня нові міжурядові угоди щодо співпраці в газовій сфері і про постачання і транзит нафти. А також відновити консультації стосовно перспектив створення газотранспортного консорціуму та активізувати роботу щодо делімітації морських кордонів і шельфу.

У галузі атомної енергетики пропонується укласти до 1 червня довгостроковий контракт на постачання ядерного палива, створити в Україні завод з виробництва ядерного палива і погодити питання виділення держкредиту Росії на добудову двох енергоблоків на Хмельницькій АЕС.

У галузі авіабудування українська сторона пропонує завершити підготовку для підписання міжурядової угоди про серійне виробництво Ан-124 та активізувати роботу щодо організації випробувань і серійного виробництва Ан-70.

У галузі транспорту пропонується реалізувати проекти будівництва ширококолійної залізниці Кошице-Братіслава-Відень, врегулювати майнові питання на ділянці залізниці Россош-Черткове-Міллерово, де російська залізниця кілька разів проходить територією України, забезпечити безпеку судноплавства в Азовському морі і Керченській протоці, а також роботу залізнично-поромної переправи між портами Криму і Кавказу, і відпрацювати питання щодо будівництву мосту через Керченську протоку, кільцевої автомагістралі вздовж Чорного моря.

Також планується розглянути питання будівництва магістралі Москва-Київ, Москва-Сімферополь.

У галузі АПК українська сторона пропонує відновити інспекцію українських м`ясомолочних підприємств для доступу продукції на російський ринок, підготувати угоду про співпрацю щодо карантину рослин, активізувати залучення інвестицій в інфраструктуру зернового ринку.

У напрямку науково-технічної співпраці Україна пропонує РФ продовжити реалізацію програми нанотехнологій.