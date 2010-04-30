ГОЛОВНЕ на 30 квітня

Хроніка дня

* * *

Соціальна політика

В Україні середня зарплата збільшилася до 2 109 грн.

У березні 2010 року середня заробітна плата по Україні збільшилася на 154 грн., порівняно з лютим, і на 1 квітня склала 2 109 грн.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

За інформацією Держкомстату, по Києву середня заробітна плата в березні порівняно з лютим збільшилася на 346 грн. – до 3 368 грн., по Київській області – на 132 грн., до 2 138 грн., по Донецькій області – на 140 грн., до 2 364 грн., по Дніпропетровській області – на 193 грн., до 2 226 грн.

Середньомісячна зарплата в Україні в березні ц.р. становила 1 993 грн., що на 60 грн. більше порівняно з лютим.

ПЕК

Україна і Росія домовилися працювати над модернізацією ГТС

Україна і Росія домовилися разом працювати із залученням Європейського Союзу над модернізацією української газотранспортної системи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ на брифінгу після засідання міжурядового комітету з питань економічного співробітництва українсько-російської міждержавної комісії в Сочі.

«Сьогодні ми домовилися, щоб разом вивчити можливість і гарантії того, щоб ці поставки (газу і нафти) були на багато років вперед, і щоб ми разом працювали в плані модернізації нашої газотранспортної системи за участю, звичайно, наших європейських партнерів», - сказав М.АЗАРОВ.

Разом з тим він зазначив, що українська сторона розуміє труднощі, які виникли у російського бюджету в результаті зниження ціни на газ для України, і оцінює ті плюси, які одержала Україна в результаті цього, і висловив подяку за таке рішення російської сторони.

«Ми за це вам, безумовно, вдячні. Це дозволить нам акумулювати певні ресурси і спрямувати їх, перш за все, на стабілізацію економічної ситуації», - сказав М.АЗАРОВ.

Росія має намір переглянути тарифоутворення на транзит нафти через Україну

Російська сторона вважає за необхідне переглянути систему утворення тарифів на транзит нафти через Україну.

Про це в коментарі журналістам заявив голова правління, президент ВАТ «АК «Транснефть» Микола ТОКАРЄВ.

«Ця тема опрацьовуватиметься і, найімовірніше, в напрямку ревізії вже існуючих угод, з погляду їх оптимізації, адаптації до нової ситуації, що склалася у відносинах між Україною і Росією», - сказав він.

М.ТОКАРЄВ підкреслив, що діючі документи «досить жорсткі і не гнучкі», і не дозволяють оперативно приймати рішення.

«Треба буде, на наш погляд, і ми з такою ініціативою виходитимемо, переглянути тарифоутворення на транзит. Ми пропонуємо вийти на якийсь цивілізований варіант за типом Білорусі і Росії. Щоб не було так, як, приміром, наприкінці грудня нам подзвонили з «Укртранснафти» і повідомили, що з 1 січня на 30% підвищується тариф. Ну як же так, колеги?! Ви добре все підрахували, впевнені, що це нормально? Так, усе добре (відповіли в «Укртранснафті» - УНІАН). Тариф підвищиться на 30%. І ось сьогодні рівно на 30% знизився обсяг транзиту через територію України, а казахи пішли взагалі. Вони пішли до Польщі, на Балтику. Отже якщо з тарифами неакуратно поводитися, то наслідки наступають конкретні і відразу ж», - сказав М.ТОКАРЄВ.

Він зазначив, що «Транснефть» і «Укртранснафта» цілком можуть погоджувати питання, а якщо ж зробити цього не вийде, то питання вирішуватиметься на рівні профільних міністерств або урядів.

Разом з тим, М.ТОКАРЄВ зазначив, що за 4 місяці цього року транзит нафти через Україну через підвищення тарифу скоротився практично на 10 млн. тонн.

Кажучи про гарантування обсягу транзиту нафти, М.ТОКАРЄВ зазначив, що на рівні компаній це зробити досить проблемно, оскільки питання необхідно вирішувати не з компаніями, які займаються транспортуванням нафти, а з тими, хто нею володіє.

«Гарантії мають давати нафтовики, ті – хто відправляє нафту транзитом через Україну. І тут якраз найвужче місце. Якщо в рамках міжправкомітету вдасться укласти якийсь новий протокол або нову угоду, тобто гарантом виступить уряд Росії, тоді вже уряд має організувати ці обсяги», - сказав М.ТОКАРЄВ, підкресливши, що, можливо, необхідно буде запропонувати нафтовикам якісь заходи стимулювання для того, щоб вони відправляли нафту транзитом через Україну.

Він підкреслив, що це питання найімовірніше вирішуватиметься найближчим часом.

Путін запропонував об`єднати «Газпром» і НАК «Нафтогаз України»

Прем`єр-міністр РФ Володимир ПУТІН запропонував об`єднати російський «Газпром» і НАК «Нафтогаз України».

Таку заяву В.ПУТІН зробив після завершення засідання міжурядового комітету з питань економічного співробітництва українсько-російської міждержавної комісії в Сочі.

Практично всі присутні в залі сприйняли цю заяву із здивуванням, вона стала для них несподіванкою.

«Я зробив ще одну пропозицію, над якою слід подумати. Як ми говорили про інтеграцію в ядерній сфері, ми готові те саме зробити в газовій. Пропоную об`єднати «Газпром» і НАК «Нафтогаз України», - сказав В.ПУТІН.

Голова «Газпрому» Олексій МІЛЛЕР у коментарі УНІАН заявив, що це питання вимагає додаткового обговорення. «У нас ще будуть консультації», - сказав О.МІЛЛЕР.

Ряд членів міжурядового комітету повідомили УНІАН, що тема об`єднання НАК «Нафтогаз України» і «Газпрому» не обговорювалася на засіданні комітету і навіть не порушувалася. І така заява прем`єра Росії була абсолютно несподіваною для всіх.

З травня почнеться модернізація газорозподільних мереж України

Міністерство палива і енергетики України має намір з травня почати реалізацію програм з модернізації українських газорозподільних мереж спільно із заводами ім. Фрунзе і "Мотор Січ".

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив міністр палива і енергетики України Юрій БОЙКО перед початком 6-го засідання комітету з питань економічного співробітництва українсько-російської міждержавної комісії.

«Починаючи з наступного місяця, у нас нормальне фінансування за новими програмами із заводом ім. Фрунзе і "Мотор Січ" з впровадження більш перспективного і новішого устаткування і реконструкції існуючих лінійних мереж», - сказав Ю.БОЙКО, зазначивши, що програма виконуватиметься за рахунок власних коштів.

НАК «ЕКУ» пропонує продати акції 4 державних енергокомпаній

НАК «Енергетична компанія України» пропонує реалізувати в 2010 році акції чотирьох державних енергогенеруючих компаній, залишивши у власності держави блокуючі пакети у розмірі 25% + 1 акція.

Про це сказано в пропозиціях НАК «ЕКУ» щодо порядку і форм проведення приватизації енергокомпаній, текст яких має в своєму розпорядженні УНІАН.

Згідно з документом, зокрема, у 2010 році пропонується виставити на продаж пакет акцій ВАТ «Донбассенерго» у розмірі 60,77%, ВАТ «Дніпроенерго» – 25% - 1 акція, ВАТ «Центренерго» – 53,29% - 1 акція, ВАТ «Західенерго» – 45% - 1 акція.

Продаж вказаних пакетів пропонується провести на аукціонах з обов`язковими фіксованими умовами. У перелік умов пропонується включити збереження профілю компанії, використання палива вітчизняного виробництва в обсязі не менше 75% від поточного споживання, зобов`язання з технічного переоснащення і модернізації блоків, а також забезпечення соціального захисту працівників енергокомпаній.

На думку НАК «ЕКУ», збереження в держвласності блокуючих пакетів компаній у розмірі 25% + 1 акція дозволить державі брати участь в їх управлінні. Реалізацію блокпакетів, що залишилися, пропонується провести після реформування енергосектору і виконання інвестором фіксованих зобов`язань по компанії.

«Держава отримає можливість реалізувати залишок 25% + 1 акція за значно вищою ціною і одержати додаткове джерело доходів до державного бюджету», – переконані в НАК «ЕКУ».

Крім того, НАК «Енергетична компанія України» пропонує реалізувати в 2010 році на аукціонах з фіксованими умовами пакети 7 енергозабезпечуючих компаній.

Зокрема, на продаж пропонується виставити держпакет АК «Київенерго» у розмірі 50% + 1 акція, ВАТ «Тернопільобленерго» – 51%, ВАТ «Черкасиобленерго» – 46%, а також блокпакети ВАТ «Одесаобленерго» (25,01%), ВАТ «Плотавообленерго» (25% + 1 акція), ВАТ «Прикарпаттяобленерго» (25,02%) і ВАТ «Сумиобленерго» (25% + 1 акція).

НАК «ЕКУ» відзначає, що у разі реалізації пакетів енергогенеруючих і енергозабезпечуючих компаній в договорах з переможцями аукціонів слід передбачити штрафні санкції за невиконання фіксованих умов, аж до можливості реприватизації підприємства у разі грубих порушень договорів продажу.

«Енергокомпанія України» вважає за доцільне також проводити обов`язкову кваліфікацію потенційних інвесторів. Зокрема, до торгів пропонується не допускати офшорні компанії, компанії, в статутному капіталі яких частка іноземних держав перевищує 25%, компанії без чіткої ідентифікації кінцевого власника, компанії, що не володіють реальним інвестиційним ресурсом, а також компанії, що не мають досвіду управління енергоактивами і їх модернізації.

Україна планує збільшити виробництво електроенергії

Україна планує цього року збільшити виробництво електроенергії на 6,1%, або на 10,5 млрд. кВт/год., - до 183,4 млрд. кВт/год., порівняно з 2009 роком.

Про це йдеться в Прогнозному балансі електроенергії, палива і витрат генкомпаній ТЕС (ГК ТЕС) на 2010 рік, текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

Згідно з документом, вироблення електроенергії в першому кварталі складе 51,5 млн. кВт/год., у другому - 41,2 кВт/год., у третьому - 41,1 кВт/год., у четвертому - 49,6 кВт/год..

Відпуск електроенергії в Об`єднаній енергосистемі (ОЕС) України в 2010 році складе 166,15 млрд. кВт/ч. Зокрема відпуск електроенергії атомними електростанціями очікується на рівні 81,54 млрд. кВт/год., ГК ТЕС - 60,8 млрд. кВт/год., гідроелектростанціями - 12,23 млрд. кВт/год., теплоелектроцентралями (ТЕЦ) - 11,58 млрд. кВт/год.

Згідно з балансом, споживання вугілля ГК ТЕС у 2010 році заплановане в обсязі 31,43 млн. тонн, мазуту - 76 тис. тонн, газу - 740 млн. куб. м. При цьому передбачається, що поточного року ГК ТЕС придбають 32,25 млн. тонн вугілля.

Газ для промислових споживачів та бюджетних організацій подешевшає

Національна комісія регулювання електроенергетики зменшила граничні ціни на газ для промислових споживачів і бюджетних установ на 1,4%, або на 27,45 грн. за тис. куб. м, - до 1 992,8 грн за тис. куб. м (без ПДВ, цільової надбавки, тарифів на транспортування, розподіл і постачання газу).

Як повідомили УНІАН у НКРЕ, відповідне рішення комісія ухвалила сьогодні на засіданні.

Перегляд рівня граничної ціни для цієї категорії споживачів було здійснено в рамках механізму, передбаченого постановою Кабінету міністрів України №605 від 29 квітня 2006 року.

Нагадаємо, відповідно до документа НКРЕ рекомендовано щомісячно переглядати рівень граничних цін з урахуванням коливань національної валюти по відношенню до долара США за курсом, зафіксованим на 1 січня 2009 року.

Транспорт

«Київавтодор» 1-4 травня ремонтуватиме дороги

Комунальна корпорація «Київавтодор» 1-4 травня проводитиме ремонтні роботи з ліквідації ямковості у всіх 10 районах міста і просить водіїв з розумінням поставитись до тимчасових незручностей.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Роботи відбуватимуться на 70 об’єктах вулично-шляхової мережі міста, а саме:

1 травня - вул. Боженка, Славгородська, Сормовська, М.Раскової, Флоренції, Туманяна, Героїв Дніпра, Богатирська, Дарвіна, Звіринецька, Кропивницького, Сирецька, Набережно-Хрещатицька, Гонти, Кирпоноса, просп. Бажана, Комарова, бульв. Кольцова.

У нічний час з 1 на 2 травня дорожники ремонтуватимуть шляхопровід на розі вул. Богатирської та Оболонського просп.

2 травня - вул. Боженка, Славгородська, Сормовська, Радунська, Мазепи, Інститутська, Сирецька, Набережно-Хрещатицька, Гонти, Нагірна, Верховинна, Горбачова, Московська, Плеханова, просп Бажана, Комарова, бульв. Давидова, Лесі Українки.

3 травня - вул. Дубініна, Промислова, Шевченка, Радунська, Електротехнічна, Бальзака, Краківська, Бажова, Червонофлотська, Набережно-Хрещатицька, Бережанська, Петропавлівська, Верховинна, Горбачова, Половецька, Бакинська, Пимоненка, Симиренка, Сирецька, Білицька, Цитадельна, Лейпцизька, просп. Бажана, Комарова, Оболонський просп., Майдан Незалежності.

У нічний час з 3 на 4 травня - Південний мостовий перехід.

4 травня - вул. Дубініна, Славгородська, Пухівська, Червоногвардійська, Азербайджанська, Приозерна, Бережанська, Петропавлівська, Копилівська, Богатирська, Буслівська, Набережно-Хрещатицька, Бакинська, Пимоненка, Татарська, Нагірна, Каблукова. Новоселицька, Сормовська, Сирецька, Білицька, Шевченка, просп. Бажана, Комарова, Майдан Незалежності.

У нічний час з 4 на 5 травня – Південний мостовий перехід (з’їзд на Набережно-Корчуватську).

Обмеження руху транспорту не передбачається.

Як повідомили в КК «Київавтодор», у місцях виконання робіт виставляються засоби колективного захисту: огороджувальні бар’єри, сигнальні конуси та віхи, тимчасові дорожні знаки, причепи безпеки, машини прикриття тощо.

Валютний ринок

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися наступними котируваннями 7,9205/7,9265, до 12:00 звузився спред 7,9230/7,9260. На час закриття торгів цінові рівні встановилися на наступних значеннях 7,9240/7,9250 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», об 11:00 Нацбанк оголосив про купівлю доларів за курсом – 7,9250.

Рублевий ринок відкрився котируваннями - 0,2719/21, до 12:00 ціни концентрувалися в діапазоні 0,2720/21. На час закриття ціни піднялися 0,2722/23. У Росії курс долар-рубль впав, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 29,1459 (-0,1037).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3225/1,3330. Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями – 10,5265/10,5385, до 12:00 ціни пішли вгору 10,5310/10,5390. На час закриття торгів цінові показники з EUR/UAH досягли рівня 10,5495/10,5550.