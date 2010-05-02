“Харківський пакт” унеможливил вступ України до НАТО

"Харківські домовленості" Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА обмежують українську суверенність та унеможливлюють приєднання держави до Північноатлантичного Альянсу (НАТО).

Про це йдеться в аналізі експертів Центру Східних досліджень (OSW, Варшава), яким володіє УНІАН.

Аналітики відзначили, що підписаний 21 квітня у Харкові договір, який вже 27 квітня був ратифікований парламентом та 28 квітня підписаний Президентом, посилює вплив Російської Федерації в Україні.

"Київ де-факто обмежив свою суверенність в політиці безпеки. Перекреслені шанси на вступ України в НАТО", - написали автори аналізу.

Експерти одного із найавторитетніших аналітичних центрів Польщі відзначили, що найближчі роки росіяни будуть намагатися затягнути Україну до Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) держав СНД, яку російські власті намагаються зробити реальною альтернативною для НАТО.

Автори аналізу зауважили, що новий договір також посилить позиції росіян в Криму, не виключивши, що найближчим часом для показу своєї доброї волі вони можуть докладати максимум зусиль для того, аби згладити політичні та етнічні конфлікті на півострові.

На думку польських аналітиків, нова українська влада сформована після виграшу лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА на виборах Президента погодилася на продовження перебування російського флоту в Криму задля швидкого покращення фінансової ситуації держави.

Крім цього, представники нової влади не бачать в цьому рішенні обмеження суверенітету України.

"Договір є найбільшим за останні роки успіхом Росії в регіоні. Він однозначно підтверджує великі можливості Москви у моделюванні ситуації в справах безпеки у Східній Європі", - написали аналітики.

Вони також додали, що пов’язання справ флоту із цінами на газ певною мірою "легітимізує" тактику росіян із використання економічного тиску для утримання та посилення військової сили в СНД та у Східній Європі.