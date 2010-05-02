Тимошенко не збирається залишати країну у відповідь на залякування

Лідер об’єднаної опозиції Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що не планує залишати країну у відповідь на залякування владою порушити проти неї кримінальну справу. Про це вона сказала у Луцьку.

«Якщо хтось думає, що пан АЗАРОВ (прем’єр-міністр – УНІАН) на всіх каналах телебачення розповідає, що будуть порушені кримінальні справи, можливо вони думають, що я покину країну і поїду від них десь ховатися, то хай вони на це не покладаються. Я буду стояти настільки, наскільки у мене вистачить людських сил, наскільки я зможу це робити, настільки я буду це робити», - цитує Ю.ТИМОШЕНКО її офіційний сайт.

Вона переконана, що заяви про порушення кримінальних справ проти депутатів, політиків, окремих бізнесменів є спробою залякати опозицію.

«Я думаю, що якщо ми будемо єдині, якщо ми будемо всі спільно разом, то їм навряд будь що вдасться щодо репресії. Вони будуть себе цими репресіями ще більше принижувати», - вважає Ю.ТИМОШЕНКО.