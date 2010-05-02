11 травня акції протесту опозиції будуть виключно мирними
Тимошенко запевняє...
Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО запевняє, що всі акції протесту опозиції, які заплановані на 11 травня, носитимуть виключно мирний характер.
Про це вона заявила в інтерв’ю “5 каналу”.
"Я переконана, що наші люди довели, у тому числі і під час передостанніх виборів Президента, що вони мирні, спокійні, але сильні і наполегливі. І коли вони вийшли на майдани, не було жодної агресії, але була спокійна сила, яка міняла реальність", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.
За її словами, нині країну разом з політиками, які працюють в опозиції, мають захищати і громадяни, які "розуміють, що робить ЯНУКОВИЧ з країною".
Ю.ТИМОШЕНКО розкритикувала звернення Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА до українського народу, в якому той заявив, що опозиція заради досягненння власної мети готова навіть до агресії та безладу. "Скільки б він заяв не робив, скільки б він не виступав на продажних каналах телебачення, скільки б його не вилизували і не показували, як вождя нації, він ніколи і нікуди вже не діне ці чорні сторінки, які вписані ним за останні дні в історію України", - додала вона.
Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що брати участь в акціях протесту громадян змушує віра, а не агресія чи бажання зробити щось погане. "Наші люди самі по собі такі, що вони не схильні до жорстокості, агресії, приниження іншої людини. І тому коли вони виходять на майдани, то вони виходять сильними, спокійними, неагресивними. Але їхньої сили духу вистачає для того, щоб політиків ставити на місце", - додала вона.