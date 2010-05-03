Янукович привітав журналістів

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ привітав українських журналістів із Всесвітнім днем свободи преси.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, Президент відзначив особливу роль преси у процесах демократизації суспільства, соціально-економічного розвитку держави, забезпечення прав і свобод громадян.

«Україна вже найближчим часом має здійснити глибинні реформи у всіх сферах життєдіяльності, аби якнайшвидше здолати наслідки кризи і стати на шлях стабільного розвитку. І роль засобів масової інформації у цих процесах важко переоцінити», - йдеться у привітанні В.ЯНУКОВИЧА.

Президент ще раз підтвердив, що всіляко сприятиме свободі слова в Україні, і побажав усім журналістам здоров’я і добра.