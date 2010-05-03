Путін потрапив у список лідерів серед гонителів свободи слова

Міжнародна організація «Репортери без кордонів» опублікувала список світових лідерів, які, на її думку, перешкоджають вільній діяльності журналістів.

Як передає Бі-Бі-Сі, в списку, публікація якого приурочена до Всесвітнього дня свободи преси, 40 найжорстокіших "утискувачів свободи слова". Серед них політики, релігійні авторитети і навіть лідери бойовиків.

До "чорного списку" потрапили 17 президентів і прем`єр-міністрів, зокрема голова КНР Ху ЦЗІНЬТАО, Президент Ірану Махмуд АХМАДІНЕЖАД, кубинський лідер Рауль КАСТРО і російський прем`єр-міністр Володимир ПУТІН.

Загалом у світі, за підрахунками «Репортерів без кордонів», з початку 2010 року вбито дев`ять журналістів; близько 300 перебувають за гратами.