Надприбутки реалізаторів медтоварів несправедливі

У Рахунковій палаті заявляють про надприбутки реалізаторів медичних товарів, які, маючи необґрунтовані податкові пільги, продають ліки із націнкою 150-300%.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Рахункової палати, перевірка, яку провело відомство, встановила, що застосування пільгового режиму обкладання податком на додану вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення не забезпечило стримання росту цін і не сприяло розвитку вітчизняного виробництва. Як наслідок, за три останні роки зареєстровано ліків іноземного походження майже у 50 разів більше, ніж вітчизняних. Водночас зношеність основних фондів вітчизняних виробників перевищує 50%.

У Рахунковій палаті констатують, що вітчизняними пільгами фактично підтримуються іноземні виробники, а також імпортери і торговельні підприємства, які ввозять і продають зарубіжну продукцію, що призводить до втрат доходної частини державного бюджету.

За ці три роки до України було ввезено медичної продукції на 53,6 млрд. грн., а експортовано за її межі ліків та медичних приладів на 2,5 млрд. грн. За розрахунками фахівців Рахункової палати, протягом 2007-2009 років бюджет недоотримав майже 20 млрд. грн.

Пільгове оподаткування не робить медичну продукцію доступною для населення, наголошують у Рахунковій палаті. Як пояснюють фахівці, якщо торговельна націнка на ліки, ціни на які підлягають державному регулюванню, мала бути не вище 37%, то більшість аптек продавали їх з націнками 150-200%, а в деяких випадках і понад 300%. Водночас в середньому 14% сімей України, які потребують медичної допомоги, були неспроможні придбати медикаменти через їхню занадто високу вартість.

Також, як виявилося в результаті перевірки, Державна податкова адміністрація України не у повному обсязі виконувала свої повноваження із запровадження податкової звітності, обліку платників податку та контролю за правомірністю отримання пільг з ПДВ на медичні товари. Всупереч Бюджетному кодексу вона не організувала подання Верховній Раді, Кабінету міністрів, Рахунковій палаті та Міністерству фінансів достовірної звітності про фактичні суми недонадходжень (втрат) доходів бюджету внаслідок пільгового оподаткування, зазначають в Рахунковій палаті.

Як заявив голова Рахункової палати Валентин СИМОНЕНКО, протягом останніх 10 років дії пільгового оподаткування держава щороку втрачає 2-5 млрд. грн., і при цьому загострюються проблеми, задля вирішення яких запроваджувалися пільги: з одного боку, вони не стали стримуючим фактором для цін, а з іншого – знищується вітчизняна фармацевтична галузь.

Аудитори зазначили, що податкові преференції запроваджувалися без визначення їх соціально-економічної мети і без встановлення чіткого порядку їх надання. Також неврегульовано порядок використання коштів, які через пільги залишаються у суб`єктів господарювання.