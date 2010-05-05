Головне на 5 травня

Україна і Росія створять спільну Комісію з питань спільної експлуатації Керч-Єнікальського судноплавного каналу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вчора у Брянську (РФ) після сьомого засідання Підкомісії з питань транспорту Комітету з економічного співробітництва Українсько-Російської міждержавної комісії, повідомив, відповідаючи на запитання УНІАН, міністр транспорту РФ Ігор ЛЕВІТІН.

«Неврегульованість кордону на цій ділянці є проблемою для двох господарюючих суб`єктів: адміністрацій порту Кавказ і Керч, тому що за нерозмежованої території управління цими територіями є проблемою. У зв`язку з цим ми домовилися, що ми створюємо морську спільну комісію на цьому об`єкті», - сказав він.

За словами І.ЛЕВІТІНА, комісію буде створено для того, щоб разом планувати обсяг роботи, разом планувати інвестиції і визначати лоцманські технології на цій ділянці акваторії». Як відзначив він, крім того, це важливо для безпеки судноплавства. «Це потрібно для того, щоб ми не припускалися помилок при судноплавстві на нерозмежованій території», - відзначив він.

Кабінет міністрів України на сьогоднішньому засіданні прийняв постанову «Про визначення та застосування мінімальної заробітної плати у погодинному розмірі».

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив прес-секретар прем’єр-міністра Віталій ЛУК’ЯНЕНКО.

«Це норматив, який більшою мірою захищає права найманих працівників», - зауважив В.ЛУК’ЯНЕНКО.

Крім того, за його словами, Кабмін прийняв постанову, якою визначається порядок перерахунку пенсій та соціальної допомоги інвалідам, дітям-інвалідам та інвалідам з дитинства, починаючи з 1 січня 2010 року.

Україна не може самостійно розвивати галузь авіабудування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на брифінгу прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ, коментуючи плани розвитку відносин із Росією в цій сфері.

«Абсолютно очевидно, що ми не піднімемо самостійно свій авіабудівний комплекс. У нас немає ринку такого. Навіть літак ми самі зробити не можемо. Ну, припустимо, знайдемо ресурси й зробимо самі літак, а де ринок для цього літака?» – сказав М.АЗАРОВ, підкресливши, що авіабудування може бути рентабельним лише в тому випадку, якщо є ринок збуту продукції.

«Ось якби ми вийшли на серійне виробництво, скажімо, в 50-100 літаків на рік, і був би для цього ринок, ось тоді ми могли б сказати, що ми не лише збережемо своє авіабудування, не лише його розвинемо, але й дамо йому перспективу. Цей ринок відкривається лише на рівні співпраці з Росією. Й ми прямо говоримо російським партнерам: ви без нас не виживете, нам теж без вас дуже важко вижити. Тому давайте думати про те, як скооперуватися й на якій базі», – сказав прем`єр-міністр.

При цьому він підкреслив, що якщо ми вкладемо кошти в модернізацію заводів, то Україна нічого не втратить, а лише отримає нові модернізовані підприємства.

Також М.АЗАРОВ зазначив, що в оцінці дій уряду на сьогоднішній день дуже багато спекулятивних заяв, а політика уряду насправді полягає в тому, щоб знайти ресурси для модернізації з метою підвищення конкурентоспроможності й виходу на міжнародні ринки.

Крім того, за словами М.АЗАРОВА, Україна вітатиме співпрацю в авіабудуванні не лише з Росією, але й з іншими країнами. «Ми укладатимемо взаємовигідні угоди на інтеграційній, на коопераційній, на будь-якій основі заради вирішення одного глобального завдання – модернізації нашої економіки», – підкреслив він.

Уряд Російської Федерації затвердив ставки митного збору на газ, що поставляється до України на 2010 і 2011-2019 рр. Відповідну постанову від 30 квітня 2010 р. № 291 «Про ставки вивізного митного збору при поставках газу з території Російської Федерації на територію України», оприлюднено на сайті Уряду РФ.

Документом визначено, що «за рівня контрактної ціни газу природного в газоподібному стані (у доларах США за 1 тис. куб. м) з урахуванням нижчої теплотворної здатності (Рх) нижче 100/Тр - у розмірі 0 відсотків, де Тр - діюча ставка вивізного митного збору на газ природний у газоподібному стані у відсотках, встановлена постановою Уряду Російської Федерації від 23 грудня 2006 р. № 795 «Про затвердження ставок вивізного митного збору на товари, що вивозяться з території Російської Федерації за межі держав - учасниць угод про Митний союз, і визнання такими, що втратили силу, деяких актів Уряду Російської Федерації», поділена на 100 відсотків; а за рівня Рх, що дорівнює або перевищує 100/Тр, - в розмірі, що дорівнює Тр х Рх - 100 (у доларах США за 1 тис. куб. м)». Такий розрахунок мита діятиме при поставках природного газу в газоподібному стані з території Російської Федерації на територію України в об`ємі до 30 млрд. куб. м на рік в 2010 році і до 40 млрд. куб. м на рік з 2011 по 2019 рік (включно).

Щодо об`єму газу, що поставляється з РФ до України понад 30 млрд. куб. м на рік в 2010 році і понад 40 млрд. куб. м на рік з 2011 по 2019 рік (включно), застосовуються ставки вивізного митного збору, затверджені постановою Уряду РФ від 23 грудня 2006 року № 795.

Мито застосовується з 1 квітня 2010 року.

Державний і гарантований державою борг України станом на 31 березня 2010 року становив 327 млрд. 219 млн. 320,11 тис. грн., або 41 млрд. 289 млн. 504,12 тис. дол., що на 3,26% більше, ніж на кінець 2009 року.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства фінансів України, розміщеному на офіційному сайті відомства.

Згідно з повідомленням, зростання державного боргу сталося здебільшого за рахунок перевищення надходжень коштів від випуску облігацій внутрішньої державної позики над погашенням державного внутрішнього боргу.

Зокрема, державний і гарантований державою зовнішній борг на кінець березня становив 204 млрд. 553 млн. 294,66 тис. грн. (62,51% загальної суми державного і гарантованого державою боргу), або 25 млрд. 811 млн. 141,28 тис. дол. Сума державного і гарантованого державою внутрішнього боргу на 31 березня п.р. становила 122 млрд. 666 млн. 25,45 тис. грн. (37,49%), або 15 млрд. 478 млн. 362,84 тис. дол.

Державний борг України на звітну дату становив 239 млрд. 799 млн. 521,09 тис. грн. (73,28%), або 30 млрд. 258 млн. 614,65 тис. дол. Державний зовнішній борг становив 131 млрд. 183 млн. 903,64 тис. грн. (40,09%), або 16 млрд. 553 млн. 173,96 тис. дол. Державний внутрішній борг становив 108 млрд. 615 млн. 617,45 тис. грн. (33,19%), або 13 млрд. 705 млн. 440,69 тис. дол.

При цьому державний зовнішній борг зменшився на 4 млрд. 742 млн. 326,05 тис. грн. (3,49%), державний внутрішній борг – збільшився на 17 млрд. 545 млн. 540,68 тис. грн. (19,27%).

Гарантований державою борг України становив 87 млрд. 419 млн. 799,02 тис. грн. (26,72%), або 11 млрд. 30 млн. 889,47 тис. дол., зокрема гарантований зовнішній борг – 73 млрд. 369 млн. 391,02 тис. грн. (22,42%), або 9 млрд. 257 млн. 967,32 тис. дол.; гарантований внутрішній борг – 14 млрд. 50 млн. 408 тис. грн. (4,29%), або 1 млрд. 772 млн. 922,15 тис. дол.

Гарантований державою борг України на звітну дату зменшився на 2 млрд. 468 млн. 506,92 тис. грн. (2,75%), що пов`язане як зі зниженням курсу євро до гривні, так і з перевищенням виплат на погашення гарантованого державою боргу над сумою запозичень.

Україна і Росія відмовилися від умови «бери або плати» при поставках російського газу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ повідомив сьогодні на прес-конференції в Кабінеті міністрів.

«Я скажу таку деталь, на яку не звернули уваги засоби масової інформації за цим шумом, – що ми щось продали, що ми поступилися. Ми відмовилися від формули «бери або плати», модернізували договір, але поки не зуміли переконати російських партнерів у тому, що формула, яку ТИМОШЕНКО, абсолютно не думаючи, підписала, формула, на превеликий жаль, в умовах зростання ціни на нафту призводить до постійного збільшення ціни на газ», - сказав М.АЗАРОВ.

Він зазначив, що використання цієї умови було невигідне Україні.

Крім того, М.АЗАРОВ повідомив, що уряди України та Росії домовилися створити робочу групу з вивчення питання, що стосується обсягів транзиту російського газу територією України.

Як повідомляв УНІАН, 21 квітня в Харкові в ході робочого візиту Президента РФ Дмитра МЕДВЕДЄВА в Україну було підписано доповнення до контракту на постачання природного газу між ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» від 19 січня 2009 року.

Згідно з доповненнями, платежі за газ НАК «Нафтогаз України» здійснюватиме зі знижкою на величину зниження експортного мита при поставках газу до України, яка встановлюється урядом РФ.

Як очікується, зниження становитиме 100 дол. за тис. куб. м газу, але не більше 30% від ціни газу, і розповсюджуватиметься на обсяги поставок 30 млрд. куб. м у 2010 році, і 40 млрд. куб. м - в подальші роки.

Формула ціни і умова «бери або плати» залишаються без змін, наголошувалося в повідомленні управління інформацію ВАТ «Газпром».

Крім того, скасовані пункти контракту, що стосуються взаємних штрафних санкцій, які за практикою його виконання не застосовувалися. Річні контрактні обсяги газу в 2010 році збільшено до 36,5 млрд. куб. м.

НАК «Нафтогаз України» переказала ВАТ «Газпром» понад 419 млн. доларів США за поставлений у квітні 2010 року природний газ.

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі НАК.

У повідомленні наголошується, що відповідно до умов додаткової угоди до базового контракту, яку було укладено між «Нафтогазом» і «Газпромом» 21 квітня ц.р. в Харкові, ціна імпортованого в квітні природного газу визначалася з урахуванням знижки в розмірі 100 дол. США за 1000 куб. м.

«Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» щомісяця своєчасно і в повному обсязі розраховується з ВАТ «Газпром» за постачання природного газу, підтверджуючи свою репутацію надійного і передбачуваного партнера», – підкреслюється в повідомленні прес-центру.

Сьогодні на українському міжбанківському ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9180/7,9265 грн./дол., на 12.00 звузився спред – 7,9210/7,9260 грн./дол. Торги закрилися на рівні 7,9200/7,9250 грн./дол.

Про це повідомляє фінансова компанія «Інтербізнесконсалтинг».

О 14.00 Національний банк України оголосив про купівлю доларів за курсом 7,925 грн./дол.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2663/0,2666 грн./рубль, на 12.00 ціни концентрувалися в діапазоні 0,2663/0,2664 грн./рубль. На момент закриття торгів ціни піднялися до 0,2767/0,2768 грн./рубль. У Росії курс долар-рубль зріс і склав 29,76 рублів за долар (+0,33).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,2920/1,2995 дол./євро. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,2465/10,2690 грн./євро, на 12.00 ціни пішли вгору – 10,2645/10,2750 грн./євро. На момент закриття торгів цінові показники щодо євро-гривні знизилися до 10,2385/10,2490 грн./євро.

Уряд Греції підготував проект законодавства, необхідний для отримання допомоги від Міжнародного валютного фонду і країн-членів зони євро.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства фінансів Греції, текст якого передано агентству УНІАН.

Проект законодавства представляє собою трирічну економічну та фінансову програму, розроблену урядом Греції разом з Єврокомісією, Європейським центральним банком та МВФ.

Крім того, законодавством передбачено ряд заходів, що матимуть негайний ефект. Серед таких заходів – збільшення ПДВ на 2%, збільшення акцизів на нафту, тютюн та алкоголь, а також подальше зменшення зарплат і пенсій у публічному та приватному секторах.

У повідомленні зазначається, що ця трирічна програма є необхідною передумовою для отримання Грецією протягом наступних трьох років фінансової допомоги у сумі 110 млрд. євро, з яких 30 млрд. євро надасть МВФ, 80 млрд. євро – країни-члени зони євро у вигляді двосторонніх кредитів.

У повідомленні також зазначається, що уряд сподівається досягти дефіциту бюджету на рівні меншому, ніж 3% ВВП у 2014 році.

(УНІАН)