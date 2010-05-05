Анонс на 6 травня

Прес-конференція на тему: «Рейдерське захоплення прибудинкових територій новобудов у Дарницькому районі Києва». Учасники: голова ОСББ «Позняки-комфорт» Оксана Тихонович, комендант будинку по вулиці Драгоманова,6 і Петро Коцюруба. Також запрошені представники Дарницької РДА, міністерства з питань ЖКГ.

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Прес-конференція на тему: «Хто виграє від об`єднання «Нафтогазу» з «Газпромом»?. Учасники: експерт з енергетичних питань Центру Разумкова Володимир Омельченко і незалежний український експерт з енергетичних питань Олександр Нарбут.

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Прес-конференція, присвячена, арештованим 27 березня 2007 у Венесуелі українським морякам. Учасники: Наталія Устименко, дочка капітана корабля «Бі Атлантик»; Галина та Яна Датченко, дружина і дочка помічника капітана Юрія Датченка, представник від громадської організації із захисту моряків. У ході прес-конференції планується (за допомогою супутникового зв`язку) пряме включення з карцера венесуельської федеральної в`язниці. Журналісти зможуть безпосередньо поспілкуватися з Юрієм Датченком та Володимиром Устименком.

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Відбудеться засідання Опозиційного уряду за участю лідера об`єднаної демократичної опозиції Юлії Тимошенко. Засідання Опозиційного уряду буде присвячене аналізу Закону України про Державний бюджет на 2010 рік.

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