Курс НБУ на 06.05.10
19:35, 05 травня 2010Різне
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Офіційний курс НБУ на 06.05.10100 USD - 792.5900 (5 травня - 792.5900)100 EUR - 1024.3433 (5 травня - 1055.3336)10 RUR - 2.6703 (5 травня - 2.7187)Облікові курси банківських металів на 06.05.10 за 10 тройських унцій (грн.)959 XAU 10 Золото-92891.55 (30 квітня-92733.03)961 XAG 10 Срібло-1397.34 (30 квітня-1438.55)962XPT10Платина-131966.24(30 квітня-136404.74)964 XPD 10 Паладій-40422.09 (30 квітня-43275.41)
Офіційний курс НБУ на 06.05.10
100 USD - 792.5900 (5 травня - 792.5900)
100 EUR - 1024.3433 (5 травня - 1055.3336)
10 RUR - 2.6703 (5 травня - 2.7187)
Облікові курси банківських металів на 06.05.10 за 10 тройських унцій (грн.)
959 XAU 10 Золото-92891.55 (30 квітня-92733.03)
961 XAG 10 Срібло-1397.34 (30 квітня-1438.55)
962XPT10Платина-131966.24(30 квітня-136404.74)
964 XPD 10 Паладій-40422.09 (30 квітня-43275.41)
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