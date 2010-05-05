Курс НБУ на 06.05.10

Офіційний курс НБУ на 06.05.10100 USD - 792.5900 (5 травня - 792.5900)100 EUR - 1024.3433 (5 травня - 1055.3336)10 RUR - 2.6703 (5 травня - 2.7187)Облікові курси банківських металів на 06.05.10 за 10 тройських унцій (грн.)959 XAU 10 Золото-92891.55 (30 квітня-92733.03)961 XAG 10 Срібло-1397.34 (30 квітня-1438.55)962XPT10Платина-131966.24(30 квітня-136404.74)964 XPD 10 Паладій-40422.09 (30 квітня-43275.41)

Офіційний курс НБУ на 06.05.10 100 USD - 792.5900 (5 травня - 792.5900) 100 EUR - 1024.3433 (5 травня - 1055.3336) 10 RUR - 2.6703 (5 травня - 2.7187) Облікові курси банківських металів на 06.05.10 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото-92891.55 (30 квітня-92733.03) 961 XAG 10 Срібло-1397.34 (30 квітня-1438.55) 962XPT10Платина-131966.24(30 квітня-136404.74) 964 XPD 10 Паладій-40422.09 (30 квітня-43275.41)

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