Демонстранти розгромили магазини в Салоніках на півночі Греції.

Маніфестанти громили банки й підпалювали сміттєві баки, повідомляє радіостанція «Эхо Москвы».

Поліція застосувала сльозогінний газ, розігнавши не лише нападників, але й частину багатотисячної демонстрації. Затримано близько 30 осіб.

Раніше в Афінах бунтівна молодь підпалила ряд будівель. У вогні загинуло троє людей.

Багатотисячні демонстрації йдуть по всій країні на знак протесту проти планів уряду різко скоротити держвитрати в обмін на кредитну підтримку Євросоюзу.