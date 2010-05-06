Демонстранти розгромили магазини в Салоніках
09:21, 06 травня 2010Різне
0
Поліція застосувала сльозогінний газ
Демонстранти розгромили магазини в Салоніках на півночі Греції.
Маніфестанти громили банки й підпалювали сміттєві баки, повідомляє радіостанція «Эхо Москвы».
Поліція застосувала сльозогінний газ, розігнавши не лише нападників, але й частину багатотисячної демонстрації. Затримано близько 30 осіб.
Раніше в Афінах бунтівна молодь підпалила ряд будівель. У вогні загинуло троє людей.
Багатотисячні демонстрації йдуть по всій країні на знак протесту проти планів уряду різко скоротити держвитрати в обмін на кредитну підтримку Євросоюзу.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter