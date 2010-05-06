Кабмін призначив Марухна заступником міністра економіки

Кабінет міністрів України призначив Василя МАРУХНА заступником міністра економіки.

Як повідомило УНІАН джерело в уряді, відповідне рішення було прийняте на засіданні Кабміну 5 травня.

Джерело уточнило, що В.МАРУХНО обійняв посаду, яку займав Юрій ВІТРЕНКО, звільнений за власним бажанням 28 квітня ц.р.

***Василь Олександрович МАРУХНО до призначення на посаду заступника міністра економіки очолював Департамент адміністративно-господарської діяльності Мінекономіки. Раніше працював начальником Департаменту тилового забезпечення Міністерства внутрішніх справ.