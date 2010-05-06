Кабмін призначив Марухна заступником міністра економіки
16:01, 06 травня 2010Різне
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Замість Вітренка
Кабінет міністрів України призначив Василя МАРУХНА заступником міністра економіки.
Як повідомило УНІАН джерело в уряді, відповідне рішення було прийняте на засіданні Кабміну 5 травня.
Джерело уточнило, що В.МАРУХНО обійняв посаду, яку займав Юрій ВІТРЕНКО, звільнений за власним бажанням 28 квітня ц.р.
***Василь Олександрович МАРУХНО до призначення на посаду заступника міністра економіки очолював Департамент адміністративно-господарської діяльності Мінекономіки. Раніше працював начальником Департаменту тилового забезпечення Міністерства внутрішніх справ.
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