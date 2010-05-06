Головне на 6 травня

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ наголошує на необхідності розширення і активізації співпраці України і Росії в енергетичній галузі, але не на засадах об’єднання НАК «Нафтогаз України» та ВАТ «Газпром».

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні журналістам в Єнакієвому, коментуючи, зокрема, коментуючи ініціативу глави уряду Російської Федерації Володимира ПУТІНА щодо об’єднання «Газпрому» і «Нафтогазу».

«Перш за все, це був несподіваний експромт. Але це не означає, що це питання буде розглядатися Україною і вирішуватися», - заявив В.ЯНУКОВИЧ.

Водночас Президент України зауважив, що варіантів співпраці «Нафтогазу» і «Газпрому» зокрема та двох держав в енергетичній сфері загалом є багато.

«Це велике питання, що лежить, перш за все, у площині економіки. Що стосується політики, ми вважаємо, що наша головна політика – це захист національних інтересів», - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.

ВУкраїні на сьогодні спостерігається тенденція до зменшення народжуваності.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства юстиції з посиланням на міністра Олександра ЛАВРИНОВИЧА.

Так, якщо у першому кварталі 2008 року в Україні народилося понад 118 тис. немовлят, за цей же період 2009 року було зареєстровано 105 тис. народжень, то впродовж січня-березня 2010 року в Україні було зареєстровано лише 101,4 тис. народжень, зазначив міністр.

Разом з тим спостерігається тенденція й щодо кількості померлих громадян. За перший квартал 2010 року в Україні померло майже 153 тис. осіб. Для порівняння, за цей же період 2008 року в Україні померло понад 207 тис. осіб, 2009 року – понад160 тис. осіб.

Що стосується народжуваності, то з цього приводу всеукраїнській рекорд встановлено на Закарпатті, відзначив О.ЛАВРИНОВИЧ. Зокрема, за його словами, у першому кварталі 2010 року в Закарпатській області зафіксовано рекордний показник з перевищення народжуваності над смертністю.

Так, впродовж січня-березня поточного року кількість реєстрацій народження в регіоні перевищила кількість реєстрацій смерті на 12%. Такий показник в Україні фіксується вперше з початку 90-х років минулого століття, підкреслив О.ЛАВРИНОВИЧ.

За словами міністра юстиції, Закарпатська область, де традиційно фіксується найкраще співвідношення кількості зареєстрованих шлюбів до кількості розлучень, є традиційним лідером в Україні за показниками народжуваності.

При цьому в середньому по Україні кількість зареєстрованих з початку року смертей перевищувала кількість народжень майже на 36%.

Окрім Закарпаття, єдиним регіоном, де народжуваність перевищила смертність, є Київ. Так, з початку 2010 року у столиці було зареєстровано народжень майже на 6% більше, ніж смертей.

Крім того, у Рівненській області смертність перевищила народжуваність лише на 1%.

Найгірше співвідношення кількості зареєстрованих смертей до кількості народжень з початку 2010 року було зареєстровано в Сумській області - 117%. У Луганській області кількість померлих перевищила кількість новонароджених на 104%, у Полтавській області - на 95%, у Донецькій області – на 94%, у Запорізькій області - на 88%, у Черкаській області - на 86%, у Харківській області - на 83%, у Хмельницькій області - на 62%, у Дніпропетровській області - на 56%, в Одеській області - на 40%, у Чернігівській області - на 30%.

Опозиційний уряд прогнозує дефіцит державного бюджету в 170-200 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні під час засідання опозиційного уряду його міністр фінансів Андрій СЕНЧЕНКО.

«Що більше всього турбує в бюджеті – це його нереалістичність. Тому що ті цифри, які презентуються, цифри дефіциту бюджету, що трохи перевищують 5%, насправді більш ніж утричі відрізняються від реальних цифр», - підкреслив А.СЕНЧЕНКО.

Він зазначив, що реальний дефіцит держбюджету досягає 170 млрд. грн., якщо не враховувати обсяг державних гарантій. Враховуючи цей показник, обсяг дефіциту держбюджету може досягти 200 млрд. грн.

А.СЕНЧЕНКО зазначив, що для покриття дефіциту бюджету уряд використовує грошову емісію.

При цьому він зазначив, що застосування цього механізму в небувалих масштабах уряд продемонстрував у першому кварталі цього року, коли обсяг запозичень перевищив утричі обсяг запозичень у найважчі періоди економічної кризи.

Національний банк України (НБУ) відзначає скорочення в I кварталі кількості платіжних карток.

Згідно з інформацією, обнародуваною на сайті НБУ, в січні-березні ц.р. загальна кількість емітованих банками в Україні платіжних карток, термін дії яких ще не закінчився, скоротилася на 0,6% - до 44,201 млн. штук. При цьому, кількість карток, за якими за вказаний період була здійснена хоч би одна операція, скоротилася на 1% - до 28,834 млн. штук.

За даними НБУ, сума операцій з використанням платіжних карток, емітованих українськими банками, склала 92,850 млрд. грн., з яких понад 93% - отримання готівки.

Кількість банкоматів в Україні за 1-й квартал ц.р. також скоротилася на 633 шт. – до 28 305 банкоматів.

За даними НБУ, 146 українських банків є членами карткових платіжних систем.

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ наголошує на нагальній необхідності удосконалення земельного законодавства в Україні, зокрема, у частині продажу землі, у тому числі сільськогосподарського призначення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив під час зустрічі з ветеранами, що відбулася в м. Горлівка Донецької області.

За словами Президента, наявні проблеми у земельних відносинах, через які, зокрема, постраждало багато українських громадян, є недосконалість та неврегульованість цих відносин на законодавчому рівні.

В.ЯНУКОВИЧ у зв’язку з цим поставив питання про необхідність ухвалення або внесення змін до законів, що стосуються цієї сфери, зокрема, Земельного кодексу.

«Більше 50% людей, які отримали земельні паї, фактично потрапили у пастки різних ділків-махінаторів і, буду говорити прямо, – аферистів. Це пов’язано з недосконалістю законодавства», - зауважив глава держави і додав, що особливої уваги у цій сфері потребує питання щодо продажу, оренди і використання земель сільськогосподарського призначення, а також земель і розташованих на них об’єктів, які вивільнилися в результаті реформування та скорочення Збройних Сил України.

Як наголосив В.ЯНУКОВИЧ, врегулювання цих питань повинно бути спрямовано, насамперед, на захист інтересів власників землі.

Російська Федерація у першому півріччі 2010 р. відновить інспекцію українських м`ясомолочних підприємств.

Як повідомила УНІАН прес-служба Міністерства аграрної політики України, такої домовленості було досягнуто в ході шостого засідання Комітету з питань економічного співробітництва Українсько-російської міждержавної комісії.

«Російське і українське аграрні міністерства провели в рамках підготовки до засідання велику роботу, що дозволило досягти в рамках засідання домовленостей щодо відновлення у першому півріччі 2010 р. інспекції українських м`ясомолочних підприємств», - йдеться у повідомленні міністерства.

Також учасники переговорів домовилися зосередитися на реалізації комплексу заходів, які дозволять до кінця 2010 р. досягти докризових обсягів двосторонньої торгівлі – 39-40 млрд. дол., визначити перелік інфраструктурних проектів для спільної реалізації. «Сьогодні існує необхідність відновити весь комплекс торговельно-економічних зв`язків в аграрній сфері між нашими країнами, зокрема, вирішити питання поставок на російський ринок української м`ясомолочної продукції і цукру», - сказав міністр аграрної політики України Микола ПРИСЯЖНЮК.

Також сторони домовилися сприяти російським компаніям в інвестуванні в інфраструктуру зернового ринку України і приступити до розробки і узгодження прогнозних балансів попиту і пропозиції по основних видах сільськогосподарської продукції, включаючи обсяг взаємних поставок, і на підставі балансів розглянути в листопаді 2010 р. можливість поставок бурякового цукру з 2011 р. на територію РФ.

Сьогодні на українському міжбанківському ринку торги по долару США відкрилися котируваннями 7,9170/7,9260 грн./дол., до 12:00 звузився спред – 7,9195/7,9255 грн./дол. До закриття торгів цінові рівні встановилися на значеннях 7,9230/7,9255 грн./дол.

Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

Об 11:00 Національний банк України оголосив про покупку доларів по курсу 7,925 грн./дол.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2616/0,2619 грн./рубль, до 12:00 ціни концентрувалися в діапазоні 0,2617/0,2619 грн./рубль. До закриття ціни піднялися до 0,2620/0,2621 грн./рубль. У Росії курс долар-рубль виріс і склав 30,2101 рублів за долар (+0,4501).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,2740/1,2855 дол./євро. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,1115/10,1295 грн./євро, до 12:00 ціни пішли вгору – 10,1295/10,1410 грн./євро. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH відкотилися до рівня 10,1155/10,1230 грн./євро.

(УНІАН)