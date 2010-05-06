Курс НБУ на 07.05.10

Офіційний курс НБУ на 07.05.10100 USD - 792.5900 (6 травня - 792.5900)100 EUR - 1008.7293 (6 травня - 1024.3433)10 RUR - 2.6161 (6 травня - 2.6703)Облікові курси банківських металів на 07.05.10 за 10 тройських унцій (грн.)959 XAU 10 Золото-93367.10 (6 травня-92891.55)961 XAG 10 Срібло-1402.09 (6 травня-1397.34)962XPT10Платина-132045.49(6 травня-131966.24)964 XPD 10 Паладій-40184.31 (6 травня-40422.09)

Офіційний курс НБУ на 07.05.10 100 USD - 792.5900 (6 травня - 792.5900) 100 EUR - 1008.7293 (6 травня - 1024.3433) 10 RUR - 2.6161 (6 травня - 2.6703) Облікові курси банківських металів на 07.05.10 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото-93367.10 (6 травня-92891.55) 961 XAG 10 Срібло-1402.09 (6 травня-1397.34) 962XPT10Платина-132045.49(6 травня-131966.24) 964 XPD 10 Паладій-40184.31 (6 травня-40422.09)

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