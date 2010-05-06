Анонс на 7 травня

Прес-конференція на тему: «ГМО: як і з чим його їдять. ГМО в Україні: стан, наслідки і майбутнє». Учасники: професор кафедри гігієни харчування Національного медичного університету ім. Богомольця Ігнат Матасар, начальник лабораторії молекулярно-генетичних досліджень ДП «Укрметртестстандарт» Руслан Голубець.

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Прес-конференція на тему: «Судове оскарження та денонсація угод по Чорноморському Флоту. Юридичні можливості». Учасники: генеральний директор «Української юридичної компанії», адвокат Олег Мусієнко; голова Ради Лабораторії законодавчих ініціатив Ігор Когут.

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Прес-конференція на тему: «Чим загрожує українському фінансовому ринку різке падіння євро?». Запрошені: Валерій Новицький, заступник директора Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАНУ; Олег Соскін, директор Інституту трансформації суспільства; Борис Кушнірук.

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Працюватиме пряма телефонна лінія Кабінету Міністрів за участю заступників міністра праці та соціальної політики. Телефон "гарячої лінії" - 254-05-65. У 13-40 відбудеться брифінг міністра праці та соціальної політики України Василя Надраги для ЗМІ.

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