ГОЛОВНЕ на 7 травня

Економічні новини

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Суспільство

Героям виплачуватимуть довічні пенсії

У Держбюджеті-2010 передбачено кошти на виплату довічних стипендій українцям, які мають звання Героя, в сумі 30 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр праці та соціальної політики України Василь НАДРАГА сьогодні під час брифінгу.

«У Держбюджеті вперше передбачено 30 млн. грн. на виплату довічних стипендій громадянам України, які мають звання Героя», - зазначив він.

За словами міністра, на сьогодні в Україні проживає 71 Герой Радянського Союзу, 702 Герої соціалістичної праці й 109 Героїв України.

За словами В.НАДРАГИ, зараз готується відповідний указ Президента, яким буде встановлена процедура й розмір виплати. «Це буде щомісячна стипендія, щонайменше, в розмірі близько 3 тис. грн.», - повідомив він.

Економіка

Базова інфляція в Україні в березні становила 0,3%

Базовий індекс споживчих цін (базова інфляція) в Україні в квітні 2010 року проти березня 2010 року становила 0,3%, за січень-квітень ц.р. – 2,8%.

Про повідомляється на сайті Державного комітету статистики України.

За даними Держкомстату, в квітні 2009 року показник базової інфляції був на рівні 1%, за січень-квітень 2009 року – 8,6%.

Базова інфляція виключає короткострокові нерівномірні зміни цін під впливом окремих чинників, які носять адміністративний, подієвий, а також сезонний характер. Переважно, йдеться про цінову динаміку, яка не враховує зміни цін на продовольство і енергоносії.

В Україні ціни виробників промпродукції в квітні зросли на 3%

В Україні зростання індексу цін виробників промислової продукції в квітні 2010 року, порівняно з березнем 2010 року (показник до попереднього місяця), становило 3%, із початку року (показник до грудня 2009 року) – 10,1%.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

Королевська пропонує зменшити облікову ставку НБУ до 8%

Глава парламентського комітету з питань промислової і регуляторної діяльності і підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА виступає за зниження облікової ставки Національного банку України до 8%. Про це УНІАН повідомили у прес-службі комітету.

За її словами, уряд спільно з Нацбанком має вжити термінових заходів з відновлення кредитування економіки: вони, зокрема, мають передбачати зменшення внутрішніх позик і зниження облікової ставки. «Облікова ставка НБУ завищена і не відповідає економічним реаліям України: її зниження до 8% вже сьогодні дозволить зробити кредити більш доступним, а в найближчому майбутньому необхідно буде її знизити і до 7% – до українського історичного мінімуму, досягнутого в 2002 р. До слова, минулого тижня Центробанк Росії знизив ставку рефінансування до рекордних для країни 8%», – підкреслила голова комітету ВР.

Н.КОРОЛЕВСЬКА вважає, що незважаючи на зростання зовнішніх і внутрішніх позик, українська економіка так і не одержала коштів для розвитку. «Сьогодні підприємці змушені залучати кредити під 20 і більше відсотків річних, проте навіть з такими «космічним» ставками кредит одержують тільки одиниці у виняткових випадках. Банкам більш вигідно працювати з ОВДП, а не фінансувати реальну економіку», – сказала депутат. На її думку, за такого підходу рівень розвитку промисловості не досягне докризових показників ні в 2016, як це передбачено програмою уряду, ні навіть у 2050 році.

Як відзначила голова комітету ВР, уряду необхідно не залучати нові кредити «на проїдання», а забезпечити доступність фінансових ресурсів для економіки. «Основне завдання – зробити більш дешевими кредитні ресурси для того, щоб відсоткові ставки сприяли кредитуванню економіки і виконували протиінфляційну функцію. При цьому НБУ має передбачити жорсткі обмеження, щоб банкам було вигідно кредитувати не споживчу сферу, а реальну економіку», – сказала Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Водночас вона висловила занепокоєння тим фактом, що уряд не тільки готовий взяти у кредит рекордну суму у Міжнародного валютного фонду, не створюючи умов для її повернення, та й ще і фонд висуває згубні для більшості українських підприємств вимоги: підвищити облікову ставку НБУ.

Фінанси

Міжнародні валютні резерви НБУ збільшилися до 26,4 млрд. дол.

Міжнародні валютні резерви Національного банку України у квітні поточного року збільшилися на 4,79% – до 26 млрд. 351,93 млн. дол.

Про це повідомляється на сайті Нацбанку.

Як повідомляв УНІАН, у середині минулого місяця Нацбанк заявив про те, що у першій половині квітня на міжбанківському валютному ринку України спостерігалося зниження активності його учасників, як у частині операцій з продажу іноземної валюти, так і в частині її купівлі. Незважаючи на це, на міжбанківському ринку зберігалася чиста валютна пропозиція, що давало можливість Нацбанку проводити регулярні інтервенції з купівлі іноземної валюти, поповнюючи при цьому міжнародні резерви.

За підсумками I кварталу 2010 року міжнародні валові резерви НБУ зменшилися на 5,1%, або на 1,358 млрд. дол., – до 25,147 млрд. дол.

Міжбанк закрився ростом долара

Сьогодні на українському міжбанківському ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9185/7,9260 грн./дол., до 12:00 звузився спред – 7,9225/7,9255 грн./дол. На час закриття торгів цінові рівні встановилися на значеннях 7,9240/7,9250 грн./дол.

Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

О 14:00 Національний банк України оголосив про купівлі доларів за курсом 7,925 грн./дол.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2584/0,2587 грн./рубль, на 12:00 ціни піднялися до 0,2589/0,2590 грн./рубль. На час закриття торгів ціни встановилися на рівні 0,2693/0,2694 грн./рубль. У Росії курс долар-рубель зріс і становив 30,38 рублів за долар (+0,1699).

На міжнародному валютному ринку ціни валютної пари євро-долар стартували з позначки 1,2710/1,2712 дол./євро, а на 14:35 підвищилися до 1,2757/1,2759 дол./євро. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,0630/10,0765 грн./євро, на 12:00 ціни пішли вгору – 10,0865/10,0945 грн./євро. На час закриття торгів цінові показники щодо євро-гривні досягли рівня 10,0965/10,1015 грн./євро.

Середній курс долара у банках без змін

Сьогодні українські банки купують американську валюту, в середньому, по 7,91 грн./дол., продають – по 7,93 грн./дол. Курс купівлі/продажу не змінився порівняно з 6 травня, повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків з купівлі долара коливаються в межах 7,88-7,92 грн./дол., з продажу – в межах 7,93-7,94 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в українських банках знизився на 1,2% відучора, і сьогодні становить 9,94 грн./євро, продажу – на 1,2%, до 10,15 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 9,85-10,04 грн./євро, з продажу – в межах 10,06-10,41 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках порівняно з 6 травня знизився на 2,7%, і сьогодні становить 0,2529 грн./рубль, продажу – на 1,4%, до 0,2646 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2500-0,2570 грн./рубль, з продажу – в межах 0,2600-0,2690 грн./рубль.

Середній курс купівлі долара в банках Києва становить 7,91 грн./дол., продажу – 7,93 грн./дол. Курс не змінився відучора.

Пропозиції столичних комерційних банків і пунктів обміну валют з купівлі долара коливаються в межах 7,88-7,92 грн./дол., з продажу – в межах 7,93-7,94 грн./дол.

Середній курс купівлі/продажу євро в банках Києва знизився на 1% відучора, і сьогодні становить 9,97/10,12 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 9,85-10,04 грн./євро, з продажу – в межах 10,06-10,25 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках столиці знизився на 2,3% порівняно з 6 травня, і сьогодні становить 0,2545 грн./рубль, продажу – на 1,5%, до 0,2646 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2520-0,2561 грн./рубль, з продажу – в межах 0,2600-0,2680 грн./рубль.

Офіційний курс НБУ на сьогоднішній день, 7 травня, становить: гривні до долара США – 7,9259, до євро – 10,087293 до російського рубля – 0,26161.

Завтра в Україні очікуються дощі та грози

Завтра в Україні очікуються короткочасні дощі, грози, лише у південній частині без опадів.

Вітер південно-східний, у західній половині з переходом на західний, 5-10 м/с, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Температура вночі 10-15°, вдень 20-25°, у східний частині місцями 26-28°; у західних областях вночі 6-11°, вдень 17-22°.

У Київській області у суботу очікується короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-східний з переходом на західний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 20-25°. У Києві температура вночі 13-15°, вдень 23-25°.