У Таджикистані кількість жертв сходження селів досягла 16 чоловік

Внаслідок сходження селів і повеней у Таджикистані 16 чоловік загинули, ще понад 40 вважаються зниклими без вісти.

Про це повідомляє ІТАР-ТАСС з посиланням на республіканський Комітет з надзвичайних ситуацій.

У містах Кулябі, Шуроабадському, Мумінабадському, Восейському районах південної Хатлонської області частково або повністю зруйновано понад 1,5 тис. житлових будинків, затоплено понад 2,5 тис. га посівів, знесено 12 мостів, виведені з ладу сотні кілометрів доріг. За попередніми підрахунками, збитки від стихії перевищили 100 млн. дол.