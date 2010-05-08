Понад 60 осіб загинули в Афганістані

Щонайменше 66 осіб стали жертвами бурхливих паводків і повеней в Афганістані, викликаних звивами, повідомляє РІА «Новости».

Потужні зливи обрушилися на північні й західні провінції Афганістану, зруйновані сотні житлових споруд. Основний удар стихії припав на провінції Герат, Бадгіс і Гор, дві останні з яких вважаються одними з найбідніших у країні.

"23 людини загинули в провінції Бадгіс, 21 - в провінції Гор і 22 людини - в провінції Герат", - заявив представник Національного управління з надзвичайних ситуацій.

Уряд Афганістану спільно з гуманітарною місією ООН проводять рятувальні операції й надають допомогу постраждалим.