Головне на 8 травня

У Москві президенти України, Росії і Білорусі Віктор ЯНУКОВИЧ, Дмитро МЕДВЕДЄВ та Олександр ЛУКАШЕНКО взяли участь у спільному урочистому заході з нагоди 65-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні.

Як передає кореспондент УНІАН, глави трьох держав в Олександрівському саду Кремля відкрили пам’ятну стелу «Міста воєнної слави».

У своєму виступі В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що спільним рішенням трьох президентів цього року відзначення ювілейної дати Дня Перемоги синхронізовано у трьох країнах. Зокрема, одночасно 9 травня у містах-героях в Україні, Росії та Білорусі відбудуться паради військ за взаємною участю військовослужбовців збройних сил трьох держав. Також, зазначив В.ЯНУКОВИЧ, ветеранські делегації трьох країн відбули на урочистості до бойових побратимів.

«Сьогодні наше покоління несе відповідальність за ситуацію в наших країнах. Ми робимо усе, щоб наші ветерани не лише у дні святкувань відчували до себе увагу і повагу», - сказав Президент України.

В.ЯНУКОВИЧ також повідомив, що найближчим часом запросить Д.МЕДВЕДЄВА та О.ЛУКАШЕНКА на прикордонну зустріч, щоб «поклонитися пам’ятнику воїну-визволителю», який нещодавно було встановлено на кордоні України, Росії і Білорусі.

Також Президент України поінформував громадськість Росії і Білорусі, що завтра у Києві буде відкрито пам’ятник тричі Герою Радянського Союзу, легендарному льотчику Івану Кожедубу.

У свою чергу, Росії Д.МЕДВЕДЄВ також акцентував увагу на єдності трьох держав, народи яких зробили найзначніший внесок у перемогу над фашизмом.

«На жаль, життя так влаштоване, що абсолютно очевидні речі намагаються піддавати дискусії. Доведені факти історії стають джерелом політичних суперечностей», - сказав Президент Росії, і наголосив, що дуже важливо, що сьогодні, у день святкування Перемоги, три держави і три народи є разом.

Як наголосив О.ЛУКАШЕНКО,«коли ми разом, ми непереможні».

Лідери країн єврозони на саміті схвалили план надання фінансової допомоги Греції, за яким Європейський Союз виділить 80 мільярдів євро.

Як повідомляє РІА «Новости», пакет фінансової допомоги Греції з боку ЄС і Міжнародного валютного фонду загалом становить 110 мільярдів євро.

«Рейтер» зазначає, що лідери країн G7 (США, Великобританія, Франція, Німеччина, Італія, Японія та Канада) обговорили кризову ситуацію по телефону після того, як Федеральний резерв США висловив стурбованість грецькими проблемами, а Президент США Барак ОБАМА повідомив канцлеру ФРН Ангелі МЕРКЕЛЬ про вже підготовлені заходи з порятунку Греції.

Напередодні саміту лідери країн Євросоюзу заявили про те, що візьмуть на себе зобов`язання з посилення контролю за бюджетно-фінансовою дисципліною Європи й посиленням заходів із регулювання фінансового сектора. Президент Франції Ніколя САРКОЗІ і канцлер Німеччини А.МЕРКЕЛЬ, аби уникнути виникнення кризи, подібної грецькій, висловилися за посилення контролю за виконанням бюджетно-фінансової дисципліни із застосуванням ефективніших санкцій проти держав зони євро, що не виконують загальних вимог.

А.МЕРКЕЛЬ заявила, що держави, що входять до єврозони, повинні "посилити заходи з контролю й регулювання фінансових ринків", аби уникнути повторення кризи, подібної грецькій, в інших країнах ЄС.

Нідерландський військовий корабель захопив 11 сомалійських піратів.

Незважаючи на те, що вони викинули за борт зброю, на їхньому базовому судні й у двох човнах було знайдено докази того, що це піратське угрупування, зазначає «Газета.ру».

Усіх 11 сомалійців перевели на борт нідерландського корабля, на нього також підняли базове судно піратів й обидва човни.

Діюча система контролю за оборотом алкоголю в країні не виконує свої функції і потребує радикальних змін.

Про це заявив міністр економіки України Василь ЦУШКО в коментарі для тижневика «Дзеркало тижня» (№ 17, 30 квітня - 14 травня).

«Нам необхідна сучасна європейська система контролю обороту алкоголю в країні, що захищає інтереси і виробників, і споживачів. На жаль, діюча система акцизних марок, голографічний знак реального захисту і контролю не забезпечують», - впевнений міністр.

При цьому він визнав існування ринку нелегальних акцизних марок. «У нас в результаті склався ще й ринок нелегальних акцизних марок, і ті, хто їх виготовляє і поширює, в змові з виробниками нелегального спирту випускають нелегальний алкоголь», - констатував В.ЦУШКО.

Міністр економіки підкреслив, що його відомство продовжить роботу над поліпшенням системи контролю за оборотом алкоголю. «Ми повинні створювати нову, прозору систему контролю обороту алкоголю. Звісно, ця робота буде ефективною тільки в тому разі, якщо держава визначить чітку стратегію — які цілі і завдання в підакцизних галузей, як розвивати експортний потенціал, як захищати права споживачів. І ми продовжуватимемо цю роботу», - заявив В.ЦУШКО.

Росія має намір до 2020 року витратити на будівництво нової бази для Чорноморського флоту РФ у Новоросійську 3 млрд. доларів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду РФ, про це прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН сказав під час робочої поїздки до Новоросійська.

Зокрема, В.ПУТІН повідомив, що в рамках прийнятої Федеральної цільової програми до 2020 року на будівництво бази буде виділено 92 млрд. рублів (близько 3 млрд. доларів). Він також повідомив, що на даний момент вже виділено на будівництво 13,5 млрд. рублів (близько 450 млн. доларів).

У свою чергу, начальник Спецбуду Росії Микола АБРОСКІН розповів, що програма будівництва, яке ведеться з 2005 року, розрахована на три етапи. Цього року завершується перший етап, другий завершиться в 2016 році, третій, - у 2020 році. Як повідомив М.АБРОСКІН, на сьогодні збудовано три причали, дві частини берегоутворення загальною площею близько 8 га, ведеться будівництво хвилезахисних споруд.

Начальник Спецбуду додав, що вся глибоководна частина робіт буде закінчена в 2011 році. Він зазначив, що під час будівництва огорожі від хвиль застосовуються унікальні технології, які дозволяють підвищити стійкість споруд до гідроударів.

Саміт зони євро оголосив про скликання екстреної зустрічі міністрів фінансів 27 країн Євросоюзу 9 травня.

Про це повідомляє ІТАР-ТАСС із посиланням на високопоставленого європейського чиновника.

"Міністри узгодять загальноєвропейські заходи боротьби з кризою, які має бути затверджено до відкриття ринків у понеділок", - заявив він. Це означає, що набір економічних заходів стосуватиметься всього Євросоюзу, а не лише 16 країн зони євро. Такий розвиток подій не виключає скликання найближчим часом позачергової екстреної Європейської ради, тобто повноформатної зустрічі лідерів усіх 27 держав.

Завтра на більшій частині території України очікуються короткочасні дощі, подекуди грози.

Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с, під час гроз окремі пориви 15-20 м/с, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Температура вночі 10-15°, вдень 19-24°; у західних областях вночі 6-11°, вдень 17-22°, у Карпатах 9-14°.

У Київській області у неділю вночі та вранці без істотних опадів, вдень очікується короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер південно-східний, 5-10 м/с, під час грози поривчастий. Температура повітря у Києві вночі 12-14°, вдень 21-23°; по області вночі 10-15°, вдень 19-24°.

(УНІАН)