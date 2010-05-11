Парламент сьогодні обиратиме першого віце-спікера

Верховна Рада України планує розглянути сьогодні питання щодо обрання першого заступника голови парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне питання внесене сьогодні до порядку денного засідання ВР.

Розгляд цього питання запланований одразу після оголошень заяв, повідомлень і пропозицій від депутатських фракцій.

Як повідомляв УНІАН, найімовірнішою кандидатурою на посаду першого заступника голови ВР називають члена фракції КПУ Адама МАРТИНЮКА.

Голосування щодо обрання першого заступника голови ВР відбувається за допомогою електронної системи «Рада».

Для ухвалення позитивного рішення необхідно 226 голосів народних депутатів.

Біля Верховної Ради України на акцію протесту проти чинної влади збираються прихильники опозиції.

Як передає кореспондент УНІАН, у даний час в Маріїнському парку біля приміщення парламенту з боку Міністерства охорони здоров’я зібралося близько 2 тис. осіб.

Водночас по периметру з центрального фасаду Верховної Ради під охороною міліції вишикувалось прихильники Партії регіонів, їх зібралось від 1 до 1,5 тис. осіб.

Від прихильників опозиції їх відділяють металеві паркани, а праворуч від головного входу у приміщення Верховної Ради з метою запобігання провокацій та прориву міліцейських кордонів у два ряди з інтервалом у 5-10 метрів між собою встановлено півтораметрову металеву огорожу.

Також біля ВР перебуває значна кількість працівників міліції, зокрема, у Маріїнському парку, біля приміщення МОЗ та у Міському парку за Маріїнським палацом припарковано близько 30 автобусів, судячи з номерних знаків синьо-білого кольору, вони прибули з різних регіонів України. Крім цих автобусів, в обох парках стоїть чимало патрульних автомобілів-позашляховиків спецпідрозділу “Беркут” та патрульно-постової служби.

Деякі працівники міліції у повному екіпіруванні (шоломи, бронежилети, наколінники, налокітники, спецзасоби), інші - у форменому повсякденному одязі.