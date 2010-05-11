Опозиція вимагає включити до порядку денного ВР звіт Азарова і Грищенка

Опозиція вимагає включити до порядку денного пленарного засідання Верховної Ради питання про звіт прем’єр-міністра Миколи АЗАРОВА та міністра закордонних справ Костянтина ГРИЩЕНКА щодо змісту українсько-російських угод, які планується підписати під час візиту Президента Росії Дмитра МЕДВЕДЄВА до України.

Як повідомляє офіційний сайт Юлії ТИМОШЕНКО, таке рішення було ухвалено на засіданні фракції БЮТ, яке провела лідер ВО «Батьківщина».