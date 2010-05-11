Україна і ЄС продовжують обговорювати Угоду про асоціацію

Сьогодні розпочався черговий, 15-й раунд переговорів між Україною та Європейським Союзом у рамках підготовки до укладання Угоди про асоціацію.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС, українську делегацію на переговорах очолює заступник міністра закордонних справ Павло КЛІМКІН, делегацію ЄС – заступник генерального директора Генерального директорату ЄС „Зовнішні зносини” Єврокомісії Юг МІНГАРЕЛЛІ.

У ході пленарного засідання, яке проходить у Києві в МЗС України, сторони продовжать обговорення неузгоджених положень розділів угоди у частині преамбули, політичного діалогу, юстиції, свободи та безпеки, а також загальних прикінцевих положень проекту угоди.