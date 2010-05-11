Мартинюка обрали 1-м заступником голови Верховної Ради
Опозиція протестувала
Першим заступником голови Верховної Ради обрали члена фракції КПУ Адама МАРТИНЮКА.
Як передає кореспондент УНІАН, за прийняття відповідної постанови проголосували 246 народних депутатів з 414, зареєстрованих в сесійній залі.
Після позитивного голосування голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН запросив А. МАРТИНЮКА зайняти своє робоче місце в президії парламенту.
Перед голосуванням відбулася невелика суперечка між представниками коаліції та опозиції. Зокрема, член фракції НУ-НС Анатолій МАТВІЄНКО нагадав, що згідно з раніше досягнутими домовленостями посаду першого віце-спікера повинен обіймати представник опозиції. Він також нагадав, що раніше цю посаду обіймав Олександр ЛАВРИНОВИЧ, представник фракції Партії регіонів, яка раніше була в опозиції.
Таку заяву А. МАТВІЄНКА підтримали і члени фракції БЮТ.
У свою чергу лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ наголосив, що представникам нинішньої опозиції і так належать більшість керівних посад в парламентських комітетах, і тому недоречно говорити про якісь домовленості.