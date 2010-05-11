Завтра Рада заслухає уряд

Верховна Рада України прийняла постанову заслухати 12 травня інформацію Кабінету міністрів України про хід переговорів між Україною і Росією про підготовку міждержавних угод, підписання яких заплановане на 17 травня.

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 399 народних депутатів з 423, зареєстрованих в сесійній залі.

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН запропонував уряду до кінця сьогоднішнього дня визначитися, хто доповідатиме з цього питання. Водночас він сказав, що доцільно було б, щоб це робив перший віце-прем'єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ.