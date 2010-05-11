“ФОКСТРОТ” привітав ветеранів

Напередодні 65-річчя Великої Перемоги співробітники управляючої компанії Групи компаній “ФОКСТРОТ” привітали підшефних ветеранів Великої вітчизняної війни від імені засновників бізнесу Геннадія Виходцева та Валерія Маковецького.

“Привітання та матеріальну допомогу отримали 16 учасників бойових дій - київські ветерани, якими опікується управляюча компанія, - розповів начальник відділу кадрів УК ГКФ Сергій Машкін. - Це члени "Київської міської організації ветеранів війни, радіорозвідників особливого призначення Військово-Морського Флоту”. Голова Ради ветеранів А. Слінченко уповноважений передати теплі слова привітання від співзасновників бізнесу на урочистому зібранні, присвяченому Дню Перемоги. Як завжди, ветерани зустрінуться на Рибальському півострові біля легендарного корабля Другої Світової війни - монітора “Железняков”.

Ще одна ветеранська організація відчула тепло уваги колективу Групи “ФОКСТРОТ” - Солом`янська в м. Києві організація інвалідів Великої вітчизняної війни та збройних сил. 15 святкових наборів (похідні казанки з “бойовими 100 грамами”) від компанії “Фокстрот. Техніка для дому” і комп`ютер для офісу підшефних ветеранів із Солом`янського району столиці вручила напередодні великого свята прес-секретар УК ГКФ Алевтина Білецька.

“Комп`ютер потрібен ветеранам для ведення роботи в районі - оформляти плани роботи на місяць і на рік, набирати оголошення про свої ініціативи, запрошення для ветеранів, школярів, бізнесменів на вечори та творчі зустрічі, - прокоментувала прес-секретар подарунок солом’янським ветеранам. – Наші підшефні – приклад життєвої активності та ентузіазму, який хочеться наслідувати”.

“Ветеранів тієї війни лишилося так небагато, тому ми уважні до звернення кожного, - розповідає менеджер по зв’язках із громадськістю компанії “Фокстрот. Техніка для дому” Олена Михайловська. – Наприклад, мобільний телефон, подарований минулого року, та холодильник, доставлений минулого місяця, полегшують будні 81-річної вдови ветерана Великої вітчизняної війни, доньки командира партизанського загону, що діяв на Київщини, Тетяни Рзаєвої”.

Не були забуті у ці дні ще одні ветерани – воїни-інтернаціоналісти, що працюють у компаніях Групи “ФОКСТРОТ”. 20 учасників бойових дій на території інших держав отримали привітання, подарунки та запрошення на святковий концерт до 9 Травня в Українському домі.

“Серед людей молодшого покоління відчуття військового братства найкраще розуміють хлопці, які теж пройшли крізь пекло війни, вижили й радіють мирній річниці Великої Перемоги, - пояснює ініціативу начальник управління персоналу УК ГКФ Юлія Герзанич. – Для нас свято Перемоги – гарний привід приділити увагу воїнам-інтернаціоналістам, що є членами нашого колективу”.

Шефство ГК “ФОКСТРОТ” над ветеранськими організаціями триває у рамках власного соціального проекту “Похід пам’яті” вже більше 7 років. Крім підтримки ветеранів, представники Групи компаній допомагають патріотично-виховній роботі серед молоді (СШ №115, Інститут журналістики Київського національного університету імені Т.Шевченка, НАУ), вже три роки є співорганізаторами творчого конкурсу “Пам’ять у погонах” у журналі “Камуфляж”.