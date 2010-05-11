Медведєв відвідає Україну 17–18 травня

Повідомляють у Кремлі

17-18 травня Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ відвідає Україну з офіційним візитом. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Кремля, переданому УНІАН. Візит відбудеться на запрошення Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, сказано у повідомленні. В ході візиту заплановано проведення третього засідання Українсько-російської міждержавної комісії.

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