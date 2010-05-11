Медведєв відвідає Україну 17–18 травня
14:35, 11 травня 2010Різне
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Повідомляють у Кремлі
17-18 травня Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ відвідає Україну з офіційним візитом.
Про це йдеться у повідомленні прес-служби Кремля, переданому УНІАН.
Візит відбудеться на запрошення Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, сказано у повідомленні.
В ході візиту заплановано проведення третього засідання Українсько-російської міждержавної комісії.
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