Підприємці Криму стурбовані тінізацією курортного бізнесу

Підприємці Автономної Республіки Крим стурбовані тінізацією курортного бізнесу на півострові й попереджають про можливість соціального вибуху. Про це вони заявили сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

Зокрема, за даними директора Центру політичного аналізу «Стратагема» (Київ) Юрія РОМАНЕНКА, за орієнтовними підрахунками, кількість туристів у Криму дозволяє встановити, що вони залишають на відпочинку близько 3-4 млрд. дол. на рік. «Цих ресурсів достатньо було б для того, щоб давно модернізувати інфраструктуру Криму, але до бюджету республіки Крим від туризму надходить лише близько 10%. Зрозуміло, які величезні суми не одержує республіка і наша держава від цього тіньового бізнесу», - наголосив він.

За словами керівника відділення Союзу підприємців і роботодавців Криму в м. Алушта Ірини ШЕВЧЕНКО, «місто задихається від незаконної торгівлі, що “кришується” місцевими самоуправлінцями». Це, у свою чергу призводить до того, що законні підприємці - жителі Криму втрачають роботу і доходи. «Ми стоїмо на порозі соціального вибуху: всі податки проплачено, а працювати ніде», - заявила І.ШЕВЧЕНКО, зазначивши, що інфраструктура в Криму продається, зокрема, набережна в Алушті «продається частинами». За її даними, за приблизними підрахунками, тіньові доходи від паркування автотранспорту в Алушті становлять близько 7 млн. дол., від платних пляжів – понад 600 тис. дол., від незаконної торгівлі – близько 6,5 млн. дол.

Ще однією проблемою для підприємців Криму став відхід середнього класу туристів. За словами Ю.РОМАНЕНКА, в Криму залишилися або туристи, які можуть дозволити собі найдешевший відпочинок, або VIP-туристи. «Рівень послуг просто відлякує середній клас, який їде до Криму все менше», - сказав він. При цьому проблемою для дешевого відпочинку в Криму стали дорогі платні пляжі, платні парки тощо.

За словами голови осередку Союзу підприємців і роботодавців Криму в селищі Партеніт Ганни ГЕРАСИМЕНКО, вхід на пляж становить 25-30 грн., таким чином, сім`я, що приїхала на відпочинок, вимушена платити лише за це 200-300 дол. за 10 днів. «Виходить, ПБК – для VIP-персон, для олігархів», - зазначила вона.

Як сказав приватний підприємець з м. Алушта Станіслав МЕЛЬНИКОВ, у місті перекривається доступ до моря, землі передаються у приватні руки. «Все веде до того, що із загальнодоступного курорт перетворюється на елітне дачне селище», - говорить він.

При цьому підприємці прогнозують поганий туристичний сезон у Криму цього року і значне зменшення кількості туристів. «Після цього сезону, який, як вже видно, буде невдалим, якщо не буде ніяких змін, підприємці Криму встануть, і буде соціальний вибух», - заявила приватний підприємець, представник Союзу підприємців і роботодавців Криму в м. Алушта Ірина ФАА.

Як вважають підприємці, вирішенням питання має стати втручання центральної влади, оскільки місцева влада займається не вирішенням проблем Криму, а вирішенням власних проблем. «Крим зараз розвивається як одноразовий курорт, тобто є одноразовість мислення на рівні регіональної олігархії, яка бачить в Криму ресурс, яким можна покористуватися тут і зараз», - наголосив Ю.РОМАНЕНКО. При цьому легалізація тіньового бізнесу, за словами Ю.РОМАНЕНКА, дозволить і підвищити якість, і здешевити послуги в Криму.