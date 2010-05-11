Головне на 11 травня

Середній курс купівлі/продажу долара в комбанках сьогодні не змінився - 7,90/7,93 грн./дол.

Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому за 7,90 грн./дол., продають - за 7,93 грн./дол. Курс купівлі/продажу не змінився порівняно з 10 травня, повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків з купівлі долара коливаються в межах 7,86-7,92 грн./дол., з продажу - в межах 7,93-7,94 грн./дол.

Середній курс купівлі/продажу євро в українських банках підвищився на 0,1% відучора і сьогодні складає 9,94/10,16 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 9,87-10,03 грн./євро, з продажу - в межах 10,07-10,43 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках порівняно з 10 травня не змінився і сьогодні складає 0,2528 грн./рубль, курс продажу знизився на 0,7%, до 0,2627 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2450-0,2580 грн./рубль, з продажу - в межах 0,2600-0,2650 грн./рубль.

Середній курс купівлі долара в банках Києва складає 7,90 грн./дол., продажу - 7,93 грн./дол. Курс не змінився відучора.

Пропозиції столичних комерційних банків і пунктів обміну валют з купівлі долара коливаються в межах 7,85-7,92 грн./дол., з продажу - в межах 7,92-7,94 грн./дол.

Середній курс купівлі/продажу євро в банках Києва не змінився відучора і сьогодні складає 9,97/10,11 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 9,90-10,03 грн./євро, з продажу - в межах 10,07-10,18 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках столиці знизився на 1% порівняно з 10 травня і сьогодні складає 0,2519 грн./рубль, продажу - на 1,1%, до 0,2616 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2450-0,2570 грн./рубль, з продажу - в межах 0,2600-0,2650 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

"Укрсоцбанк": долар США - 7,88/7,95 грн., євро - 9,80/10,20 грн., рубль - 0,2200/0,2730 грн.

"Райффайзен Банк Аваль": долар США - 7,88/7,94 грн., євро - 9,80/10,27 грн., рубль - 0,2450/0,2640 грн.

"Приватбанк": долар США - 7,87/7,928 грн., євро - 9,90/10,20 грн., рубль - 0,2570/0,2630 грн.

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) надає кредит на суму 20 млн. дол. компанії UkrFarm Funding Limited.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби банку, переданому агентству УНІАН.

"Банк надає кредит компанії UkrFarm Funding Limited, яка надалі використовує їх для фінансування приблизно 60 сільськогосподарських компаній по всій країні. UkrFarm повністю належить Ukrainian Agrarian Farms Ltd. (UAFL) - зареєстрованому холдингу для інвестицій Renaissance Group Holdings Limited", - сказано у повідомленні.

З кредитних коштів компанії отримають фінансування на до- і післяурожайний період, а також для закупівлі сільськогосподарської техніки. Передбачають, що у рамках цього кредиту щорічно повертатиметься в оборот додатково до 57 тис. га орних земель, які зараз не використовують.

НЕК "Укренерго" оголосила про проведення місячного аукціону на наданням послуг доступу до пропускної спроможності міждержавного перерізу для експорту електроенергії в червні.

Відповідне оголошення оприлюднене на сайті компанії.

Згідно з повідомленням, на місячний аукціон компанія вирішила виставити 270 МВт пропускної спроможності так званого енергоострова" "Бурштинського», який працює в синхронному режимі з ENTSO, - E і з якого Україна здійснює експорт електроенергії в Румунію, Словаччину та Угорщину. Переріз "Бурштинського енергоострова" розбитий на 5 нерівних лотів: один на 100 МВт (гарантованого постачання протягом місяця) і три по 50 МВт (тільки один лот гарантований протягом місяця), а також один лот 20 МВт (негарантованого постачання).

Стартова ціна лотів з "Бурштинського енергоострова" коливається в межах від 336,096 тыс. грн. до 1,680 млн. грн.

Окрім того, на аукціон виставлять пропускну спроможність перерізу з Польщею "Добротвірська ТЕС - Замость (Польща)" двома негарантованими лотами 135 і 80 МВт. Початкова вартість лотів - 2,268 млн. грн. і 1,344 тыс. грн. відповідно.

Також "Укренерго" виставило на торги три негарантовані лоти сумарним обсягом 200 МВт в напрямку Молдови. Стартова ціна на лоти у напрямку Молдови коливається від 840,240 тис. грн. до 1,680 млн. грн.

Компанія також виставила на аукціон 1,2 тис. МВт пропускної спроможності у напряму Російської Федерації. При цьому, тільки 1 тис. МВт перерізу гарантовано упродовж червня. Стартова ціна по цих лотах коливається від 504,144 тис. грн. до 2,016 млн. грн.

Заявки на участь в аукціоні приймають до 16:00 17 травня. Аукціон відбудеться 18 травня о 15:00 (м. Київ, вул. Комінтерну, 27).

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект закону “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України”, поданий Кабінетом міністрів України.

Як передає кореспондент УНІАН, “за” проголосувало 240 із 395 народних депутатів України, зареєстрованих в сесійній залі.

Наступного пленарного тижня народні депутати планують розглянути даний законопроект у другому читанні.

Документом передбачені зміни до деяких законодавчих актів з оподаткування.

Даним законопроектом передбачено формування страхових резервів банківськими установами лише на нестандартну заборгованість, визначену за методикою НБУ нестандартною, у межах фактично наданих боржнику коштів та відсотків за кредитами.

Законопроектом пропонується здійснювати розрахунок курсових різниць виключно у разі погашення (продажу) заборгованості в іноземній валюті.

Проектом документу передбачено також наближення бухгалтерського та податкового обліку шляхом запровадження обліку податкових різниць та подання до податкових органів фінансової звітності разом з податковою декларацією з податку на прибуток, підприємствами, дохід яких за фінансовою звітністю (попереднього звітного року) становить 100 млн. грн. і більше.

Законопроектом передбачено внести зміни до Закону України “Про податок на додану вартість”. Зокрема, планується запровадити обов’язкове подання платниками податків до податкових органів разом із податковою декларацією електронних копій записів у реєстрах виданих та отриманих податкових накладних, що підлягають камеральній перевірці. При цьому органи податкової служби зобов’язані безоплатно забезпечити платників податків програмою обліку таких записів.

Крім того, проектом пропонується встановити право включати до складу податкового кредиту звітного періоду податкові накладні, виписані протягом трьох або більше місяців з дати їх подання.

Також передбачено позбавити платників податку права на формування податкового кредиту по операціях із суб’єктами господарювання, стосовно яких судом прийнято рішення про припинення їх діяльності або з якими укладено нікчемний договір, або такий, що визнано недійсним.

Законопроектом передбачається тимчасово протягом 2010 року зупинити норми щодо права платників ПДВ включати до складу податкового кредиту майбутніх періодів невідшкодовані суми від’ємного значення з ПДВ. Залишок невідшкодованого від’ємного значення протягом 2010 року відображатиметься у декларації з податку на додану вартість окремим рядком та включатиметься до складу податкового кредиту, починаючи з першого звітного періоду 2011 року.

Крім того, проектом закону планується запровадити з 1 січня 2011 року при оподаткуванні операцій з підакцизними товарами авансову сплату ПДВ одночасно зі сплатою акцизного збору в розмірі 20 відсотків суми акцизного збору.

У пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що цим документом передбачено змінити базову ціну нафти, яка застосовується при обчисленні корегуючого коефіцієнта до ставок рентної плати за нафту та газовий конденсат, з 100 доларів США на 560 грн. за барель, з метою приведення її у відповідність до світових цін.

Також запропоновано застосування корегуючого коефіцієнта до ставок рентної плати за нафту та газовий конденсат на рівні не нижче 1 (одиниці), що дасть можливість упереджувати втрати бюджету.

За прикладом законодавства Росії, ЄС та вимог відповідної угоди СОТ пропонується поступове збільшення ставок на коньяки до рівня ставки на горілку. На перехідний період запропоновано збільшити ставку на 20% — з 14 грн. до 17 грн. за 1 л 100-% спирту та ставку на пиво з 0,60 грн. до 0,74 грн. за 1 л та на вина виноградні натуральні — з 1 коп. до 10 коп. за 1 л. Крім того, запропоновано застосовувати однакові підходи до оподаткування спирту, який міститься у горілці та винах.

Також Кабмін пропонує збільшити ставку податку з 110 євро до 200 євро за 1000 кг на супер-бензини з октановим числом 98 та більше.

Крім того, проектом закону передбачається збільшити ставки акцизного збору на сигарети з фільтром: за адвалерною складовою, яка обчислюється у відсотках від максимальної роздрібної ціни, з 20% до 25%, за специфічною — з 69 грн. до 90 грн. за 1000 шт. Запровадження змін збільшить питому вагу акцизу в ціні сигарет до 37%.

Також проектом закону пропонується встановити ставку акцизного збору на інші легкі дистиляти та інші спеціальні бензини на рівні ставки на бензини моторні.

У пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що “з метою забезпечення детінізації доходів фізичних осіб та зменшення виплат роботодавцями зарплати у “конвертах” законопроектом пропонується внести зміни до Закону України “Про податок з доходів фізичних осіб”, які направлені на покращення адміністрування податку”. Зокрема, пропонується встановити вимоги до банківських установ щодо прийняття платіжних документів на виплату заробітної плати за умови перерахування до бюджету податку у сумі не менше 5% від суми отриманого доходу, а також встановити штрафну санкцію за видачу під звіт готівкових коштів понад граничну суму готівкового розрахунку, передбачену Національним банком України.

Також Кабмін пропонує внести зміни до Закону України “Про державну податкову службу” стосовно надання права органам податкової служби на підставі, отриманої в установленому законодавством порядку інформації, проведення обстежень виробничих, торгівельних та інших місць, які використовуються для господарської діяльності платниками податків та/або на яких використовується праця найманих осіб без укладання трудових угод, а також здійснюється підприємницька діяльність без державної реєстрації.

Відповідно до законопроекту, місцевим органам влади надається право встановлювати пільги з оподаткування лише стосовно місцевих податків і зборів.

У пояснювальній записці зазначається, що реалізація норм цього законопроекту “сприятиме упередженню недонадходжень до бюджету податку на прибуток у сумі 4,5 млрд. грн. та податку на додану вартість — 6,9 млрд. грн. (у розрахунку на рік)”.

“За рахунок інших запропонованих змін буде забезпечено додатковий ресурс надходжень до бюджету на загальну суму понад 4,75 млрд. грн.”, - сказано у документі.

Верховна Рада України ухвалила Закон “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення державного регулювання у сфері будівництва житла”.

Як передає кореспондент УНІАН, «за» проголосували 288 із 383 народних депутатів України, зареєстрованих в сесійній залі.

Даним законом передбачено викласти у новій редакції статтю 4 Закону України “Про інвестиційну діяльність”.

Нею передбачено, що інвестування та фінансування будівництва об`єктів житлового будівництва з використанням недержавних коштів, залучених від фізичних та юридичних осіб, у тому числі в управління, може здійснюватися виключно через фонди фінансування будівництва, фонди операцій з нерухомістю, інститути спільного інвестування, а також шляхом випуску цільових облігацій, виконання зобов`язань за якими забезпечується одиницею такої нерухомості, відповідно до законодавства. Інші способи фінансування будівництва таких об`єктів визначаються виключно законами.

Крім того, недержавні пенсійні фонди, страхові компанії та фінансові установи - юридичні особи публічного права здійснюють інвестиційну діяльність відповідно до законодавства, що визначає особливості їхньої діяльності.

Відповідно до закону, державна експертиза інвестиційних програм і проектів будівництва проводиться на засадах організаційної єдності у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади з питань будівництва та архітектури.

Інвестування та фінансування однієї квартири в об’єкті будівництва кількома інвесторами можливе виключно за умови укладення між ними письмового договору, в якому визначається частка кожного інвестора та порядок внесення ним відповідної інвестиції.

Також внесено зміни до законів “Про страхування” і “Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю”.

В Україні в квітні 2010 року грошова маса збільшилася на 3,4% (з початку року – на 4,9%) – до 511,1 млрд. грн., а монетарна база зросла на 1,8% (з початку року – на 2,6%) – до 200,1 млрд. грн.

Про це говориться в повідомленні, обнародуваному на сайті Національного банку України.

За даними Нацбанку, загальний обсяг депозитів у квітні збільшився на 3,6% (з початку року - на 6,8%) - до 349,9 млрд. грн.

Зокрема обсяг депозитів населення в квітні цього року збільшився на 5,1% (у березні - на 2,3%, у лютому - на 1,2%, в січні - на 0,4%). З початку року вклади фізичних осіб збільшилися на 9,2% - до 230,9 млрд. грн. При цьому їх приріст в національній валюті становить 14%, в іноземній валюті - 5%.

Обсяг коштів юридичних осіб у банках у квітні ц.р. збільшився на 0,8% (з початку року - на 2,3%) - до 119,0 млрд. грн.

Обсяг готівки поза банками в квітні збільшився на 3,1% (з початку року - на 1,8%) - до 159,9 млрд. грн. Питома вага готівки в структурі грошової маси в квітні зменшилася до 31,3% порівняно з 31,4% у березні і 32,2% на початку року.

У Нацбанку вважають, що динаміка бюджетних коштів дещо стримувала зростання ліквідності банків. Обсяг коштів уряду в національній валюті на рахунках в Національному банку України в квітні збільшився на 16,6% - до 6,3 млрд. грн.

Обсяг здійснених НБУ операцій з мобілізації коштів банків у квітні становив 25,1 млрд. грн., обсяг операцій з рефінансування банків - 390 млн. грн. (з початку року - 81,4 млрд. грн. і 3,8 млрд. грн. відповідно).

Середньозважена процентна ставка за мобілізаційними операціями у квітні становила 5,6%, за операціями рефінансування - 12,2%.

З метою заборони зростання ліквідності Національний банк України також проводив операції з двостороннього котирування державних облігацій України, в рамках яких було продано державних облігацій за номінальною вартістю на суму 3,2 млрд. грн. (з початку року - на 6,1 млрд. грн.) і придбано на суму 0,2 млрд. грн. (з початку року - на 2,2 млрд. грн.).

Обсяг коррахунків банків у квітні збільшився на 0,6% (з початку року - на 17,1%) - до 20,4 млрд. грн.

Загальний обсяг обов`язкових резервів, сформованих банками в квітні, становив 11,5 млрд. грн., зокрема, 5,6 млрд. грн. було перераховано банками на окремий рахунок в Національному банку України.

У Нацбанку відзначають, що позитивні тенденції в динаміці депозитів і вартості коштів не привели до адекватного підвищення кредитної активності банків. Загальний обсяг кредитних вкладень збільшився в квітні лише на 0,2% (з початку року зменшився на 2,7%) - до 698,0 млрд. грн. Обсяг кредитів, наданих юридичним особам, у квітні збільшився на 0,9%, тоді як обсяг кредитів, наданих населенню - зменшився на 1,3%.

Національний банк України констатує зниження обсягів готівкового валютного ринку в квітні (купівля й продаж іноземної валюти за гривню в доларовому еквіваленті) порівняно з березнем більш ніж на 2,5% - до 2,881 млрд. дол.

Про це йдеться в повідомленні, оприлюдненому на сайті Нацбанку.

Зокрема обсяг валюти, купленої банками у населення, становив 1,409 млрд. дол., обсяг валюти, проданої населенню, – 1,472 млрд. дол.

Валютні банківські вклади фізичних осіб (у доларовому еквіваленті) збільшилися на 362,3 млн. дол. і на 30 квітня 2010 року становили 14,701 млрд. дол.

Обсяг операцій на міжбанківському валютному ринку України (купівля й продаж у доларовому еквіваленті) за квітень становив 12,869 млрд. дол.

Інтервенції НБУ на валютному ринку (сальдо) становили 1,318 млрд. дол. (у доларовому еквіваленті).

Національний банк України відмовився від проведення аукціонів із продажу іноземної валюти населенню для погашення кредитних зобов`язань (спецаукціонів).

«У зв`язку з припиненням Національним банком України проведення аукціонів з продажу іноземної валюти за спеціальним пільговим курсом для задоволення потреб населення з метою виконання ними зобов`язань в іноземній валюті за кредитними договорами... припиняється тимчасовий порядок обліку зазначених коштів за позабалансовим рахунком 9809», – говориться в листі Нацбанку від 6 травня 2010 року, текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9175/7,9265, на 12:00 звузився спред - 7,9220/7,9250. На час закриття торгів цінові рівні підвищилися до 7,9235/7,9260 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», на 12:00 Нацбанк оголосив про купівлю доларів за курсом 7,9250.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2620/0,2624, на 12:00 ціни знизилися до 0,2615/0,2616. На час закриття ціни підвищилися - 0,2693/0,2694.

У Росії курс долар-рубль впав, а фіксинг СЕЛТ за наслідками торгів становив 30,2525 (-0,1275).

На міжнародному валютному ринку ціни валютної пари євро-долар стартували з позначки 1,2734/1,2736, а на 14:30 впали до 1,2679/1,2681.

Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями – 10,0885/10,1030, на 12:00 ціни пішли вниз - 10,0470/10,0550. На час закриття торгів цінові показники щодо EUR/UAH встановилися на рівні 10,0480/10,0555.

(УНІАН)