Уряд не приховує планів щодо розвитку співпраці з РФ

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ підкреслює, що уряд не приховує планів, які стосуються розвитку співпраці з Російською Федерацій, і сьогодні у Верховній Раді про них доповідає перший віце-прем`єр-міністр Андрій КЛЮЄВ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на засіданні Кабінету міністрів.

М.АЗАРОВ підкреслив, що представники опозиції на сьогодні демонструють «театральну істерику», вимагаючи надати робочі матеріали за проектами українсько-російських угод. У той же час, перебуваючи при владі, вони приховували зміст підписаних газових контрактів навіть від Президента, додав прем`єр.

«Вражає цинізм тих, хто ще вчора був при владі і завзято ховав від суспільства, парламенту і навіть від колишнього Президента тексти вже підписаних під ковдрою газових угод, які виявилися зрадницькими і кабальними для України. А сьогодні вони вимагають відзвітувати за ще непідписані угоди, які, згідно із дипломатичною практикою, взагалі є робочим матеріалом для переговорів. Проте ми готові проінформувати парламент і суспільство про наміри уряду. Немає ніяких секретів», - сказав М.АЗАРОВ.

Він підкреслив, що сьогодні в парламенті А.КЛЮЄВ надасть необхідну інформацію.

«Саме зараз перший віце-прем`єр Андрій Петрович КЛЮЄВ інформує парламент про зміст угод і про те, які національні інтереси ми в них реалізуємо», - сказав М.АЗАРОВ.

Він зазначив, що головною буде угода про демаркацію кордону з РФ, яка досі не підписана.

За словами прем`єра, також планується до підписання угода про співпрацю в сфері супутникових комунікацій і ряд відомчих угод щодо співпраці в сфері науки і освіти, культури, туризму та банківської справи.

«Як бачите, панічні заяви опозиції - це димова завіса для того, щоб відвернути увагу людей від справжнього прориву в українсько-російських відносинах», - підкреслив М.АЗАРОВ.