Тимошенко прийшла у Генпрокуратуру для отримання постанови

Екс-прем'єр-міністр України, лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО прийшла в Головне слідче управління Генеральної прокуратури для отримання постанови про порушення кримінальної справи.

Як передає кореспондент УНІАН, у коментарі журналістам Ю. ТИМОШЕНКО наголосила, що їй не відомо, про яку саме справу йде мова. За словами лідера БЮТ, у повістці вказано лише номер справи №4912-93.

При цьому Ю. ТИМОШЕНКО зазначила, що згідно з інформацією, якою вона володіє, ця справа порушена саме за вказівкою чинного Президента Віктора ЯНУКОВИЧА, який таким чином планує звести з нею рахунки.

Як повідомляв УНІАН, 11 травня прес-секретар Ю. ТИМОШЕНКО Марина СОРОКА повідомила, що 12 травня Ю. ТИМОШЕНКО викликають в Головне слідче управління ГПУ для вручення постанови про порушення кримінальної справи.

"Проти Юлії ТИМОШЕНКО почалися прямі політичні репресії. 12 травня на 10.00 її викликають в Головне слідче управління Генпрокуратури для вручення постанови про порушення кримінальної справи, що має на меті спробу її дискредитувати і обмежити переміщення Україною і світом. На такі дії - політичні репресії - влада йде свідомо, щоб послабити діяльність об'єднаної опозиції", - сказала М. СОРОКА.

За словами прес-секретаря, у Генеральній прокуратурі не проінформували, про яку саме кримінальну справу йде мова.