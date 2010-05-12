Курс НБУ на 12.05.10
11:26, 12 травня 2010Різне
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Офіційний курс НБУ на 12.05.10100 USD - 792.5900 (11 травня - 792.5900)100 EUR - 1006.4308 (11 травня - 1010.2352)10 RUR - 2.6106 (11 травня - 2.5801)Облікові курси банківських металів на 12.05.10 за 10 тройських унцій (грн.)959 XAU 10 Золото-95079.10 (11 травня-95079.10)961 XAG 10 Срібло-1402.88 (11 травня-1402.88)962XPT10Платина-131649.20(11 травня-131649.20)964 XPD 10 Паладій-40184.31 (11 травня-40184.31)
Офіційний курс НБУ на 12.05.10
100 USD - 792.5900 (11 травня - 792.5900)
100 EUR - 1006.4308 (11 травня - 1010.2352)
10 RUR - 2.6106 (11 травня - 2.5801)
Облікові курси банківських металів на 12.05.10 за 10 тройських унцій (грн.)
959 XAU 10 Золото-95079.10 (11 травня-95079.10)
961 XAG 10 Срібло-1402.88 (11 травня-1402.88)
962XPT10Платина-131649.20(11 травня-131649.20)
964 XPD 10 Паладій-40184.31 (11 травня-40184.31)
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