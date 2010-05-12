Курс НБУ на 12.05.10

Офіційний курс НБУ на 12.05.10100 USD - 792.5900 (11 травня - 792.5900)100 EUR - 1006.4308 (11 травня - 1010.2352)10 RUR - 2.6106 (11 травня - 2.5801)Облікові курси банківських металів на 12.05.10 за 10 тройських унцій (грн.)959 XAU 10 Золото-95079.10 (11 травня-95079.10)961 XAG 10 Срібло-1402.88 (11 травня-1402.88)962XPT10Платина-131649.20(11 травня-131649.20)964 XPD 10 Паладій-40184.31 (11 травня-40184.31)

Офіційний курс НБУ на 12.05.10 100 USD - 792.5900 (11 травня - 792.5900) 100 EUR - 1006.4308 (11 травня - 1010.2352) 10 RUR - 2.6106 (11 травня - 2.5801) Облікові курси банківських металів на 12.05.10 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото-95079.10 (11 травня-95079.10) 961 XAG 10 Срібло-1402.88 (11 травня-1402.88) 962XPT10Платина-131649.20(11 травня-131649.20) 964 XPD 10 Паладій-40184.31 (11 травня-40184.31)

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