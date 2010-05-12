Анонс на 12 травня

Відбудеться пленарне засідання Верховної Ради України.

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Відбудеться засідання Кабінету Міністрів України.

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Відбудеться церемонія передачі обладнання в рамках Проекту маломасштабній грантової допомоги Уряду Японії щодо поліпшення виставкового обладнання в Національному музеї «Чорнобиль». Учасники: Тадаші Ідзава, Надзвичайний і Повноважний Посол Японії в Україні; члени делегації Асамблеї префектури Хіросіма; Іван Гладуш, директор Національного музею «Чорнобиль»; Сергій Попков, перший заст. міністра внутрішніх справ України; Наталія Барановська, Інститут історії Національної академії наук України, дослідник Чорнобильської трагедії в історії України.

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Прес-конференція на тему: «Чи буде Україна з м`ясом в 2010 році та за якою ціною?». Доповідачі: Алекс Ліссітса, президент Асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» (УКАБ); Віталій Завадський, гендиректор ТОВ «Агросолюшнс»; Віталій Лохів, генеральний директор «BIOMIN Ukraine llc»; Ігор Бучацький, генеральний директор компанії «Сагро»; Єлизавета Святківська, експерт з ринків м`яса і м`ясопродуктів асоціації УКАБ; Сергій Висоцький, директор виставки «ІнтерАГРО» і тваринницької виставки «AgroAnimalShow`2011». Організатор: Асоціація "Український клуб аграрного бізнесу".

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11-00 - В медіа-холдингу «Главред-медіа» відбудеться прес-конференція на тему: «Можливі ризики для України, а також переваги і недоліки ідеї В. Путіна про об`єднання російського «Газпрому» і українського «Нафтогазу». Учасники: екс-голова НАК «Нафтогаз України» Олексій Івченко, колишній уповноважений Президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдан Соколовський, заступник директора науково-технічного центру «Психея», експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев (вул. Стрітенська, 2/8 ). Акредитація на місці за редакційними посвідченнями. Телефони: (050) 357 86 27, (063) 701 квітня 1956.

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Прес-конференція засновніків нової діскусійної платформи українського фінансового сектору: Форуму провідніх фінансових установ. Під час прес-конференції буде презентовано мету створення Форуму, його принципи і завдання, перші кроки тощо.

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Брифінг народних депутатів України Н.Королевської і С.Терьохіна на тему: «Наслідки для реального сектору економіки після прийняття законопроекту «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо оподаткування) (№ 6337)».

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У Державній митній службі України відбудеться селекторна нарада. Участь у нараді в прямому ефірі будуть приймати керівники всіх митниць, а також представники бізнесу з регіонів.

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Міністр з питань житлово-комунального господарства України Олександр Попов проведе селекторну нараду з питань стану підготовки об`єктів житлово-комунального господарства, міського електротранспорту та об`єктів соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2010/11 рр. Після закінчення наради Олександр Попов відповість на питання журналістів.

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Розпочнеться засідання парламентського Комітету з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва. Питання: проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо запровадження системи електронної державної реєстрації суб`єктів господарювання); проект Закону про введення податкових канікул для малого бізнесу; проект Закону про території перспективного розвитку та інші. Голова Комітету Н.Королевська дасть брифінг для ЗМІ.

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Прес-конференція голови Представництва ЄС в Україні, посла Жозе Мануеля Пінту Тейшейри, під час якої буде представлений традиційний щорічний звіт ЄС щодо прогресу в Україні. Звіт стосується оцінки впровадження спільно узгоджених реформ, які визначені в основних двосторонніх документах ЄС-Україна (План дій і Порядок Дня щодо Асоціації) за період з 1 січня по 31 грудня 2009 року.

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