Україна та ЄС обговорили проект Угоди про асоціацію

У Києві 11 травня відбулося пленарне засідання у рамках чергового - п'ятнадцятого - раунду переговорів між Україною і Європейським Союзом щодо укладення Договору про асоціацію.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Міністерства закордонних справ України, у ході пленарного засідання сторони продовжили обговорення неузгоджених положень розділів Угоди щодо преамбули, політичного діалогу, юстиції, свободи і безпеки, а також загальних і завершальних положень.

Сторони обмінялися також думками щодо горизонтальних питань "Моніторинг" і "Врегулювання суперечок" проекту розділу "Загальні і завершальні положення".

Делегацію України на цих переговорах очолював заступник міністра закордонних справ Павло КЛИМКІН, делегацію ЄС - заступник генерального директора Генерального директорату "Зовнішні стосунки" Європейської Комісії Юг МІНГАРЕЛЛІ.

Домовилися, що наступне пленарне засідання у рамках XVI раунду переговорів відбудеться упродовж другої половини липня в Брюсселі.