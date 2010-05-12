Між Україною та Росією 17 травня підпишуть п’ять документів

Під час візиту Президента Російської Федерації Дмитра МЕДВЕДЄВА до Києва 17 травня між Україною і Росією підпишуть п'ять документів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив у Верховній Раді України перший віце-прем'єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ.

Зокрема, він проінформував, що планують підписання угоди між Україною і Російською Федерацією про демаркацію російсько-українського державного кордону.

Окрім того підпишуть угоду між Кабінетом міністрів України і урядом РФ про співпрацю в галузі використання і розвитку навігаційної супутникової системи "ГЛОНАС". Передбачають підписання угоди про міжбанківську співпрацю між "Укрексімбанком" (Україна) і банком ВАТ ВТБ (РФ).

Також буде підписано угоду між Міністерствами освіти і науки України і РФ про першочергові заходи з розвитку науково-освітньої співпраці на 2010-2012 роки.

П'ятим документом є проект програми співпраці між Міністерством культури і туризму України і Міністерством культури РФ на 2010-2014 роки.

А. КЛЮЄВ також сказав, що єдиним міждержавним документом, який виносять на підписання під час візиту російського Президента в Україну, є проект угоди про демаркацію кордону.

"Ця угода повинна створити правові основи для демаркації сухопутної ділянки державного кордону нашої держави з Російською Федерацією. Питання стоїть ще з отримання незалежності України і у зв'язку з необхідністю належного оформлення державного кордону. Це належить до компетенції Президента України, Верховної Ради", - сказав А.КЛЮЄВ.