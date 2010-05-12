ГПУ: проти Тимошенко поновлено кримінальну справу

Лідера БЮТ Юлію ТИМОШЕНКО викликали сьогодні в Головне слідче управління Генеральної прокуратури для вручення їй копій постанов про порушення проти неї кримінальної справи про організацію спроби дачі хабаря суддям Верховного суду України.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Генпрокуратури.

"Ця кримінальна справа порушена у травні 2004 року і закрита передчасно у січні 2005 року без виконання у повному обсязі усіх необхідних слідчих дій як це передбачено ст. 22 УПК України", - сказано у повідомленні.

У зв'язку з цим на цей момент досудове слідство у справі відновлено, підкреслили в Генпрокуратурі.

Як повідомляв УНІАН, сама Ю. ТИМОШЕНКО вважає сьогоднішній виклик в Генеральну прокуратуру початком репресій проти неї, оскільки її команда заважає владі незаконно "приватизовувати" головні державні монополії.