КС завтра оприлюднить рішення про фінансування підготовки до Євро-2012

Завтра Конституційний Суд оприлюднить прийняте 11 травня рішення у справі щодо конституційності низки положень деяких законів щодо фінансування підготовки до Євро-2012 за рахунок прибутків Національного банку України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КС, зокрема, йдеться про подання Президента України щодо відповідності Конституції України положень частин першої, другої статті 1, пункту 44 статті 2, частини другої статті 4, пункту 45 статті 6, пункту 58 статті 34, статті 341, пункту 5, абзацу четвертого пункту 7 частини першої, частини третьої статті 76 Закону України „Про Державний бюджет України на 2009 рік“ від 26 грудня 2008 року № 835–VI із наступними змінами, частини п’ятої статті 5 Закону України „Про Національний банк України“ від 20 травня 1999 року № 679–XIV із наступними змінами, Закону України „Про внесення змін до Закону України „Про Державний бюджет України на 2009 рік“ та деяких інших законів України“ від 21 серпня 2009 року № 1608–VI.

У конституційному поданні стверджується, що передбачене внесення Національним банком України у 2009 році до державного бюджету України перевищення кошторисних доходів над кошторисними витратами є нічим іншим, як авансовим фінансуванням витрат державного бюджету України і вимагає здійснення Національним банком України додаткової, нічим не забезпеченої емісії. Це призведе до прискорення темпів інфляції, зриву курсу гривні, що суперечить статтям 1, 3, 46, 48, частині другій статті 99 Конституції України.

На думку глави держави, право затверджувати державний бюджет України належить до законодавчих повноважень парламенту, а отже, наділення уряду України цим правом є делегуванням парламентом законодавчої функції Кабінету міністрів України.

Початок о 10.00.

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