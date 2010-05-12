ГОЛОВНЕ на 12 травня

Хроніка дня

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Міжнародні відносини: Між Україною та Росією 17 травня підпишуть п’ять документів

Під час візиту Президента Російської Федерації Дмитра МЕДВЕДЄВА до Києва 17 травня між Україною і Росією підпишуть п`ять документів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив у Верховній Раді України перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ.

Зокрема, він проінформував, що планують підписання угоди між Україною і Російською Федерацією про демаркацію російсько-українського державного кордону.

Окрім того підпишуть угоду між Кабінетом міністрів України і урядом РФ про співпрацю в галузі використання і розвитку навігаційної супутникової системи "ГЛОНАС". Передбачають підписання угоди про міжбанківську співпрацю між "Укрексімбанком" (Україна) і банком ВАТ ВТБ (РФ).

Також буде підписано угоду між Міністерствами освіти і науки України і РФ про першочергові заходи з розвитку науково-освітньої співпраці на 2010-2012 роки.

П`ятим документом є проект програми співпраці між Міністерством культури і туризму України і Міністерством культури РФ на 2010-2014 роки.

А. КЛЮЄВ також сказав, що єдиним міждержавним документом, який виносять на підписання під час візиту російського Президента в Україну, є проект угоди про демаркацію кордону.

"Ця угода повинна створити правові основи для демаркації сухопутної ділянки державного кордону нашої держави з Російською Федерацією. Питання стоїть ще з отримання незалежності України і у зв`язку з необхідністю належного оформлення державного кордону. Це належить до компетенції Президента України, Верховної Ради", - сказав А.КЛЮЄВ.

Україна та ЄС обговорили проект Угоди про асоціацію

У Києві 11 травня відбулося пленарне засідання у рамках чергового - п`ятнадцятого - раунду переговорів між Україною і Європейським Союзом щодо укладення Договору про асоціацію.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Міністерства закордонних справ України, у ході пленарного засідання сторони продовжили обговорення неузгоджених положень розділів Угоди щодо преамбули, політичного діалогу, юстиції, свободи і безпеки, а також загальних і завершальних положень.

Сторони обмінялися також думками щодо горизонтальних питань "Моніторинг" і "Врегулювання суперечок" проекту розділу "Загальні і завершальні положення".

Делегацію України на цих переговорах очолював заступник міністра закордонних справ Павло КЛИМКІН, делегацію ЄС - заступник генерального директора Генерального директорату "Зовнішні стосунки" Європейської Комісії Юг МІНГАРЕЛЛІ.

Домовилися, що наступне пленарне засідання у рамках XVI раунду переговорів відбудеться упродовж другої половини липня в Брюсселі.

Фінанси: Україна та МВФ ще не визначили остаточної суми кредиту

Україна та МВФ ще не визначили остаточну суму кредиту за новою програмою співпраці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив міністр фінансів України Федір ЯРОШЕНКО.

Він сказав, що на тепер переговори за змістом нової програми співпраці тривають.

"Цього місяця приїжджає місія (МВФ - УНІАН), яка відпрацьовуватиме правовий механізм самої угоди. Далі запланована робота технічних місій. Сума доки не визначена - йде процес переговорів", - сказав Ф.ЯРОШЕНКО.

При цьому він наголосив, що переговори йдуть конструктивно.

Нагадаємо, у кінці квітня прес-служба віце-прем`єр-міністра України Сергія ТІІИПКА повідомляла, що Україна і Міжнародний валютний фонд погоджували основну текстову частину угоди про співпрацю, згідно з якою нова програма передбачає виділення кредиту у 19 млрд. дол. на 2,5 роки.

Також повідомляли, що наступний раунд переговорів про продовження співпраці України і МВФ відбудеться в Києві в першій половині травня. "Уже 11 травня в Україну приїдуть експерти Фонду з юридичних питань, а 17 травня - Місія Європейського департаменту МВФ", - сказав С. ТІГІПКО.

Від розміщення ОВДП до бюджету надійшло 453 млн. грн.

За результатами аукціону з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), який відбувся у вівторок, 11 травня, до бюджету вдалося залучити 453,157 млн. грн. Про це йдеться в повідомленні, оприлюдненому на сайті Міністерства фінансів України.

На аукціоні продали папери з терміном погашення: 11 серпня 2010 року на 73,1 млн. грн. під 11% річних, 16 лютого 2011 року на 68,199 млн. грн. під 13%.

Кошти в сумі 311,853 млн. грн. отримані від продажу ОВДП з терміном погашення 17 липня 2013 р., будуть спрямовані до Стабілізаційного фонду для фінансування заходів з підготовки і проведення в Україні фінальної частини Чемпіонату Європи 2012 з футболу.

Мінфін відмінив раніше анонсоване розміщення паперів з терміном погашення 21 березня 2012 року.

Як повідомлялося, за інформацією Національного банку України, за результатами розміщення на первинних аукціонах ОВДП до Державного бюджету України в квітні надійшло коштів на загальну суму 4,426 млрд. грн. (з початку року - 18,067 млрд. грн.).

Усього з початку 2010 року Міністерство фінансів України здійснило розміщення ОВДП (з урахуванням паперів, випущених з метою докапіталізації) на загальну суму 24,457 млрд. грн. У квітні випуск ОВДП з метою докапіталізації не здійснювали.

Новини банків: За січень-квітень НБУ видав комбанкам стабкредів на 2,858 млрд. грн. Впродовж січня-квітня 2010 року Національний банк України видав комерційним банкам 2,858 млрд. грн. рефінансування у вигляді кредитів під програми фінансового оздоровлення.

Про це йдеться в інформації, обнародуваній на сайті Нацбанку.

Згідно з інформацією, в січні ц.р. стабілізаційні кредити одержали шість банків на загальну суму 1,360 млрд. грн. У лютому ц.р. НБУ виділив на фінансове оздоровлення чотирьох банків 1,126 млрд. грн. У березні стабкредити не надавалися, а в квітні був виданий кредит одному банку в сумі 0,372 млрд. грн.

Нацбанк також надавав кредити комерційним банкам для фінансування заходів, пов`язаних з підготовкою і проведенням Євро-2012. Так, у лютому був наданий кредит одному банку на суму 427,45 млн. грн., у березні – одному банку на 460,18 млн. грн., у квітні – одному банку на 18,02 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, обсяг здійснених НБУ операцій з мобілізації коштів банків у січні-квітні ц.р. склав 81,4 млрд. грн., обсяг операцій з рефінансування - 3,8 млрд. грн.

У 2009 році загальний обсяг наданого Нацбанком рефінансування склав 64,405 млрд. грн. З цієї суми кредити під програми фінансового оздоровлення одержали 70 банків на загальну суму 47,859 млрд. грн., кредит для фінансування Євро-2012 одержав один банк на суму 670,94 млн. грн.

Власний капітал банків у квітні збільшився на 2,5% - НБУ

Власний капітал банків за квітень 2010 року, за попередніми даними, збільшився на 2,5% - до 129,9 млрд. грн.

Про це йдеться в інформації, оприлюдненій на сайті Національного банку України.

За даними Нацбанку, сплачений зареєстрований статутний капітал становить 100,4% від власного капіталу банківських установ.

Станом на 1 травня 2010 року активи банків становили 888,4 млрд. грн., загальні активи – 1 трлн. 011,9 млрд. грн. Більшу частину загальних активів становлять кредитні операції - 71,5%.

Зобов`язання банків станом на вказану дату становили 758,4 млрд. грн. Зокрема, кошти фізичних осіб – 229,4 млрд. грн., кошти суб`єктів господарювання – 119,5 млрд. грн.

Станом на 1 травня 2010 року ліцензію Національного банку України на здійснення банківських операцій мали 176 банків. У стані ліквідації знаходяться 18 банків.

Кабмін пропонує відновити виплати вкладникам Ощадбанку СРСР

Уряд України пропонує відновити виплати вкладникам Ощадбанку СРСР в 2011 році.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідний законопроект "Про державні гарантії відновлення заощаджень громадян України" схвалили на сьогоднішньому засіданні Кабінету міністрів.

Як заявив на початку засідання Кабміну прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ, ухвалення закону потрібне, щоб повернення заощаджень не залежало від передвиборних обіцянок.

"Щоб люди ніколи більше не відчували гірку образу від обману подібно до так званої "юлиной тисячі", - пояснив він.

Як повідомив на брифінгу міністр фінансів Федір ЯРОШЕНКО, законопроект вводить автоматизовану інформаційну систему реєстру вкладників, а також реєстр страхувальників і застрахованих осіб.

Він наголосив, що кошти для готівкових або безготівкових виплат за вкладами передбачать в державному бюджеті з 2011 року і виплати проводитимуть через "Ощадбанк".

"Цього року не передбачаємо (проводити виплати - УНІАН), тобто зараз ми починаємо роботу над проектом держбюджету 2011 року, і виплати проводитимуть виключно в межах коштів, які будуть передбачені законом про держбюджет", - сказав Ф.ЯРОШЕНКО.

При цьому він підкреслив, що виплати проводитимуть в рівновеликих розмірах.

Як повідомляв УНІАН, у липні 2009 року екс-прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО заявила що виплати за вкладами Ощадбанку СРСР в Україні будуть відновлені після послаблення кризи.

НБУ ввів тимчасову адміністрацію в «Зембанку»

Національний банк України постановою №231 від 11 травня 2010 року ввів тимчасову адміністрацію в ПАТ «Земельний банк» (м. Харків) строком на шість місяців - з 12 травня по 11 листопада 2010 року.

Про це йдеться у листі НБУ комбанкам, текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

Згідно з документом, тимчасовим адміністратором банку призначена заступник начальника Управління НБУ в Харківській області Ніна ГРИШИНА.

Також повідомляється, що «з метою створення сприятливих умов для стабілізації фінансового стану банку» в «Зембанку» введений мораторій на задоволення вимог кредиторів строком на три місяці – з 12 травня по 11 серпня 2010 року.

Довідка УНІАН. Харківський акціонерний комерційний «Земельний банк» зареєстрований в жовтні 1991 року.

За даними НБУ, на 1 січня 2010 року акціонерами «Зембанка» були страхова компанія «Лема», пряма участь – 99,7239% і президент СК «Лема» Сергій ЧЕРНИШОВ, пряма участь – 0,0007%, опосередкована – 99,7239%.

ПЕК: Кабмін пропонує "Венко Прикерченська" мирову

Кабінет міністрів України пропонує компанії «Венко Прикерченська» укласти мирову угоду в тяжбі, пов`язаній з розірванням урядом України договору про розподіл продукції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам міністр юстиції України Олександр ЛАВРИНОВИЧ.

«У нас уже подані відповідні пропозиції. Вони вивчаються сторонами», - сказав міністр, зазначивши при цьому, що аналогічні проекти мирових угод обговорюються зараз й іншими компаніями, з якими Україна перебувала в судових розглядах.

Як повідомляв УНІАН, в Арбітражному інституті Торгової палати м. Стокгольма знаходиться позов компанії "Венко" до уряду України.

У 2006 році Vanсo International Ltd. виграла перший відкритий конкурс і уклала в жовтні 2007 р. з Кабінетом міністрів України Угоду про розподіл продукції (УРП), що видобувається в межах Прикерченської ділянки надр континентального шельфу Чорного моря.

Vanco International передала всі права та обов`язки щодо УРП компанії Vanco Prykerchenska.

25 квітня 2008 року Мінприроди анулювало ліцензію компанії Vanco Prуckerchenska Ltd. на користування надрами.

17 липня 2008 року компанія Vanco Prуckerchenska розпочала арбітражний процес проти України відповідно до вимог Арбітражного інституту Торгової палати м. Стокгольм (Швеція) щодо конфлікту стосовно УРП.

21 травня 2008 року Кабінет міністрів України прийняв рішення про односторонній вихід з угоди з компанією Vanco про розподіл продукції.

"Південний потік" може бути прокладений через Україну

Газопровід "Південний потік" може бути прокладений через територіальні води України. Цей первинний варіант маршруту газопроводу був включений у ТЕО газопроводу.

Газета "Комерсант" пише, що про запасний варіант згадали на випадок, якщо Росія не зможе одержати дозволу Анкари на будівництво газопроводу South Stream через чорноморський шельф Туреччини.

12 травня у Туреччині пройдуть широкомасштабні переговори, приурочені до візиту в Туреччину Президента Росії Дмитра МЕДВЕДЄВА. Представники урядів двох країн підпишуть рамковий документ, у якому будуть прописані умови спільної роботи над проектом прокладання трубопроводу "Південний потік".

Восени 2009 року Анкара видала Москві дозвіл на проведення геологічних робіт у винятковій економічній зоні Туреччини, проте підсумкового дозволу на прокладання трубопроводу в турецькій частині акваторії Чорного моря у Росії досі немає.

Участь Туреччини у проекті "Південний потік" подовжувала маршрут труби і робила проект дорожчим, проте давала страховку від політичних ризиків, пов`язаних із роботою в територіальних водах України.

"Комерсант" пише, що в Анкарі серйозно торгуватимуться з Росією з питання прокладання "Південного потоку". Раніше повідомлялося, що Туреччина планує одержати знижку до ціни на газ, що імпортується з Росії, а також знизити рівень обов`язкового обсягу відбору газу за контрактом при одночасному підвищенні обсягу закупівель. Натомість "Газпрому" нададуть можливість брати участь у будівництві підземного сховища газу і газової електростанції в Туреччині, а також у приватизації ряду розподільних газотранспортних мереж.

Варто зазначити, що нова влада України неодноразово заявляла, що українська ГТС могла б стати для Москви вигідною альтернативою прокладанню "Південного потоку" в обхід української території. Москва, проте, дала зрозуміти, що від цього проекту не відмовиться.

ТЕО проекту "Південний потік", в якому український маршрут вже вказаний як один із можливих, буде передано до кінця травня фахівцям італійської Eni, яка є співзасновником оператора проекту. Друга половина проекту належить "Газпрому".

"Південний потік" планується збудувати вже до 2013 року, нагадує Лента.ру. Газопровід буде прокладений дном Чорного моря до Болгарії, після чого його розділять на дві гілки: через Грецію - на південь Італії і через Сербію і Угорщину - до Австрії. Пропускна спроможність газопроводу становитиме 47-63 мільярди кубометрів газу на рік.

Вартість підводної ділянки оцінюється в 6-10 мільярдів доларів, а потужність трубопроводу становитиме 30-65 мільярдів кубометрів газу на рік. Загальний кошторис проекту може досягти 25 мільярдів доларів.

ГМК: СКМ і «Метінвест» не купували «Запоріжсталі» На даний момент ані Рінат АХМЕТОВ особисто, ані Група СКМ (в т.ч. гірничо-металургійний холдинг «Метінвест») не є власниками ВАТ «Запоріжсталь», а також не перебувають у стані оформлення операції з придбання даного підприємства.

Про це повідомляється в офіційній заяві Групи СКМ, переданій УНІАН.

«Інформація про те, що «Метінвест» купив 50% акцій «Запоріжсталі», що з`явилася сьогодні в деяких ЗМІ, не відповідає дійсності», – наголошується в заяві.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на прес-конференції в Запоріжжі голова Запорізької облдержадміністрації Борис ПЕТРОВ підтвердив інформацію про те, що Група «Метінвест», що підконтрольна бізнесмену Р.АХМЕТОВУ, придбала 50% акцій ВАТ «Запоріжсталь».

«Якщо ви наполягаєте, так, дійсно, він ці акції купив», – сказав Б.ПЕТРОВ, відповідаючи на запитання про достовірність інформації про придбання «Метінвестом» пакета акцій ВАТ «Запоріжсталь».

Б.ПЕТРОВ також повідомив, що представники обласної влади вже налагодили контакт з новими акціонерами, і зазначив, що зі зміною власників меткомбінату вимоги Запорізької ОДА не зміняться. «Від нових власників нам потрібні ті самі дві речі, що й раніше – дотримання норм природоохоронного законодавства і збереження робочих місць», – сказав Б.ПЕТРОВ.

Як повідомлялося раніше, у придбанні ВАТ «Запоріжсталь» була зацікавлена компанія POSCO (Південна Корея), один із найбільших виробників сталі в світі.

6 жовтня 2009 року Група «Метінвест» і компанія POSCO підписали Меморандум про взаєморозуміння, який став початком вивчення можливостей і здійснення взаємовигідної співпраці.

У середині 2009 року співвласники основного акціонера «Запоріжсталі», компанії Midland Group – Едуард ШИФРІН і Олексій ШНАЙДЕР заявили про намір продати близько 50% акцій меткомбінату.

Довідка УНІАН. ВАТ "Запоріжсталь" працює на ринках чавуну, слябів, штаб гарячекатаних рядових і конструкційних, прокату листового холоднокатаного рядового, конструкційного й ін., займаючи монопольний стан на ринках сріблянки, холоднокатаних листів, тонколистового прокату, жерсті чорної, жерсті білої, стрічки сталевої холоднокатаної, гнутих профілів сталевих і замкнутих холодногнутих профілів.

Група "Метінвест" – міжнародна вертикально інтегрована гірничо-металургійна група компаній. Виробничі потужності підприємств групи "Метінвест" дозволяють не лише повністю задовольняти власні потреби в сировині, рідкій сталі і напівфабрикатах, але і забезпечувати значну частину українських і європейських підприємств, а також металургію Азії.

Акціонерами групи "Метінвест" є група СКМ (75%) і група компаній "Смарт-холдинг" (25%), які беруть участь в управлінні групою "Метінвест" на партнерських засадах.

ЖКХ: Підприємства ЖКГ України закінчили I квартал зі збитками в 603 млн. грн.

Підприємства житлово-комунального господарства України закінчили I квартал цього року зі збитками у розмірі 603 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив перший заступник міністра з питань житлово-комунального господарства Юрій ХІВРИЧ під час селекторної наради, присвяченої підготовці країни до опалювального сезону 2010/2011 рр.

За його словами, із загального обсягу збитки підприємств теплоенергетики становлять 265 млн. грн.

Ю.ХІВРИЧ повідомив, що дебіторська заборгованість підприємств ЖКГ у першому кварталі збільшилася на 2,5 млрд. грн. і становить 12,6 млрд. грн. При цьому заборгованість бюджетних підприємств за комунальні послуги становить 1,2 млрд. грн, з них держбюджету – 400 млн. грн., місцевим бюджетам – 823 млн. грн.

«Завдання – за літній сезон бюджетні установи повинні повністю розрахуватися за одержані комунальні послуги», - сказав він.

Як повідомив перший заступник міністра з питань ЖКГ, кредиторська заборгованість підприємств ЖКГ з початку року збільшилася на 2,5 млрд. грн. і становить 13,9 млрд. грн., з них 7,8 млрд. грн. – за енергоресурси. Найбільші обсяги кредиторської заборгованості – в Дніпропетровській, Луганській, Харківській, Київській областях.

Разом із тим заборгованість населення України за житлово-комунальні послуги за перший квартал цього року становила 1,5 млрд. грн.

Ю.ХІВРИЧ зазначив, що середній рівень оплати за ЖКП знизився і становить 84%. Зокрема, погіршала ситуація з оплатою населенням послуг з теплопостачання: за перший квартал ці послуги сплачені на 77%, що на 4% нижче, ніж торік.

При цьому в першому кварталі рівень оплати ЖКП жителями Чернігівської, Львівської, Київської областей і Києва становив 96%. Найгірші показники – у Севастополі і Дніпропетровській області (74%).

Соціальна сфера: Азаров: Кабмін мінімум п’ять разів підвищить мінімальні зарплати

Уряд протягом поточного року планує мінімум п`ять разів підвищити мінімальні зарплати і посадові оклади в бюджетній сфері.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на засіданні Кабінету міністрів заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ.

При цьому він також повідомив, що на сьогоднішньому засіданні Кабмін планує прийняти постанову, яка регулюватиме підвищення посадових окладів в бюджетній сфері, і уточнив, що, передусім підвищуватиметься тарифна ставка до посадового окладу для першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки.

"Як відомо, понад два роки ця ставка була заморожена і складала 545 грн. З 1 квітня цей показник поетапно підвищуватиметься до розміру мінімальної зарплати", - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому прем`єр-міністр сказав, що підвищення посадових окладів здійснять для понад 3,5 млн. працівників освіти, культури, охорони здоров`я, науки і так далі

Як повідомляв УНІАН, М. АЗАРОВ сьогодні також заявив, що усі доплати з зарплат та пенсій, які необхідно здійснити з початку року у зв`язку з новими нормами соцстандартів, уряд планує виплатити до липня поточного року.

Кабінет міністрів України на засіданні 5 травня прийняв постанову "Про визначення і застосування мінімальної заробітної плати в почасовому розмірі". Крім того, Кабмін прийняв постанову, яка визначає порядок перерахунку пенсій і соціальної допомоги інвалідам, дітям-інвалідам і інвалідам з дитинства, починаючи з 1 січня 2010 року.

Уряд прийняв рішення про підвищення цього року посадових окладів бюджетникам

Уряд прийняв рішення щодо підвищення у 2010 році посадових окладів працівників бюджетної сфери, оплата праці яких здійснюється на основі Єдиної тарифної сітки, виходячи з поступового підвищення посадового окладу (тарифної ставки) працівника І тарифного розряду до розміру мінімальної заробітної плати.

Як повідомили УНІАН в Департамент інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів, відповідне рішення було прийнято на засідання Кабміну 12 травня.

Згідно з урядовим рішенням, передбачено розраховувати посадові оклади виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника І тарифного розряду з 1 січня - 555 грн., а з 1 квітня - 567 грн. При цьому для працівників, у яких посадові оклади менші, ніж розмір мінімальної заробітної плати, посадові оклади (тарифні ставки) у штатному розписі встановлюються на рівні мінімальної зарплати.

Постановою також визначено, що до 15 червня 2010 р. Міністерство праці та соціальної політики разом з Міністерством фінансів мають подати на розгляд уряду пропозиції щодо підвищення з 1 липня 2010 р. посадового окладу (тарифної ставки) працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки.

Підвищення посадових окладів отримають понад 3,5 млн. працівників бюджетних галузей освіти, науки, культури, охорони здоров’я тощо.

Усі доплати за новимм соцстандартами виплатять до липня

Усі доплати за зарплатами і пенсіями, які необхідно здійснити з початку року у зв`язку зі вступом в дію нових норм соцстандартів, уряд планує виплатити до липня поточного року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на засіданні уряду заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ.

Він наголосив, що сьогодні уряд затвердить графік виплат.

"Доплата проводитиметься таким чином: у травні - за січень і лютий; у червні - за березень і квітень" - сказав М.АЗАРОВ.

Він підкреслив, що доплати отримають понад 9,5 млн. пенсіонерів і близько 1,5 млн. громадян, які отримують держдопомогу і компенсації.

"Тобто поступово ми компенсуємо те, що люди недоотримали від колишньої влади", - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він сказав, що для забезпечення виплат з бюджету виділять 4,4 млрд. грн. і розмір пенсій істотно підвищиться вже з травня.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України на засіданні 5 травня прийняв постанову "Про визначення і застосування мінімальної заробітної плати в почасовому розмірі". Окрім того, Кабмін прийняв постанову, якою визначають порядок перерахунку пенсій і соціальної допомоги інвалідам, дітям-інвалідам та інвалідам з дитинства, починаючи з 1 січня 2010 року.

Кримінал: ГПУ: проти Тимошенко поновлено кримінальну справу Лідера БЮТ Юлію ТИМОШЕНКО викликали сьогодні в Головне слідче управління Генеральної прокуратури для вручення їй копій постанов про порушення проти неї кримінальної справи про організацію спроби дачі хабаря суддям Верховного суду України.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Генпрокуратури.

"Ця кримінальна справа порушена у травні 2004 року і закрита передчасно у січні 2005 року без виконання у повному обсязі усіх необхідних слідчих дій як це передбачено ст. 22 УПК України", - сказано у повідомленні.

У зв`язку з цим на цей момент досудове слідство у справі відновлено, підкреслили в Генпрокуратурі.

Як повідомляв УНІАН, сама Ю. ТИМОШЕНКО вважає сьогоднішній виклик в Генеральну прокуратуру початком репресій проти неї, оскільки її команда заважає владі незаконно "приватизовувати" головні державні монополії.

НП: У Греції знову пройдуть страйки

Найбільші грецькі профспілки державних службовців (ADEDY) і працівників приватного сектору (GSEE) мають намір сьогодні провести страйк в Афінах проти "нечесних і жорстких" заходів уряду, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на Франс Пресс.

"Робітники продовжують боротися проти нечесних і жорстких заходів уряду, Єврокомісії, Європейського центрального банку (ЄЦБ) і Міжнародного валютного фонду (МВФ). За кризу мають заплатити ті, хто розграбував державний бюджет", - йдеться в заяві профспілок.

Загальний страйк і багатотисячні марші відбулися минулої середи в Греції проти заходів уряду, який зобов`язався скоротити бюджетні витрати на 30 млрд. євро за три роки в обмін на 110-мільярдний пакет кредитної допомоги ЄС і МВФ.

Після масових демонстрацій у середу відбулися зіткнення. Під час пожежі в підпаленому банку загинули троє людей, зокрема вагітна жінка. Постраждали десятки магазинів і банків, були підпалені будівлі в центрі міста.

У минулий четвер столицю Греції також охопили демонстрації, в яких брали участь не менше 30 тисяч чоловік.

Трагедія: До 60 зросла кількість загиблих на шахті в Кемеровській області Росії

Число загиблих під час вибухів на шахті "Распадська" в місті Мєждуреченськ Кемеровської області Росії зросло до 60.

В середу вранці рятувальники знайшли під землею ще вісім тіл, - повідомили в оперативному штабі пошуково-рятувальної операції, передає Радіо «Свобода».

Невідомою залишається доля 30 чоловік.

Як повідомляв УНІАН, 8 і 9 травня на шахті в місті Мєждуреченськ сталися два вибухи з інтервалом у чотири години. Другий вибух був значно сильніший за перший і стався в той момент, коли в шахту спустилися 19 рятувальників. Усі вони загинули.